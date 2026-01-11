Cinq axes stratégiques pour l'organisation du Parti du gouvernement en 2026

Le 11 janvier, en conclusion de la conférence bilan du travail de 2025 et du lancement des missions pour 2026 du Comité du Parti du gouvernement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à l’ensemble de l’organisation du Parti du gouvernement d’élaborer et de mettre en œuvre efficacement cinq stratégies clés.

>> Le Vietnam dépasse son objectif de 3.000 km d'autoroutes grâce à un leadership fort

>> Des leviers clairs pour une croissance élevée en 2026

>> Le Comité du Parti du gouvernement dresse le bilan 2025 et fixe les priorités pour 2026

Selon Pham Minh Chinh, également membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti du gouvernement, ces cinq stratégies sont: le perfectionnement des institutions stratégiques, la mobilisation des ressources stratégiques, l’investissement dans les infrastructures stratégiques, le développement des technologies stratégiques et la création d’un équilibre stratégique.

Photo : VNA/CVN

Il a souligné qu’en 2025, malgré un contexte exigeant des changements d’état et des ajustements majeurs, sous la direction du Comité central du Parti, du Bureau politique et du Secrétariat, et grâce aux efforts et à la détermination de l’ensemble de l’organisation du Parti, le Comité du Parti du gouvernement a fait preuve d’une forte cohésion et d’une grande unité, dirigeant efficacement l’accomplissement global des missions politiques ainsi que du travail d’édification du Parti.

Passant en revue les résultats socio-économiques globaux de 2025, le Premier ministre a indiqué que la croissance économique était restée élevée, la stabilité macroéconomique avait été assurée, les grands équilibres maintenus, tandis que le perfectionnement institutionnel et juridique avait enregistré des avancées importantes et que les infrastructures stratégiques avaient connu un développement décisif dans de nombreux secteurs, ouvrant de nouveaux espaces de croissance.

L’organisation du Parti du gouvernement a également concentré sa direction sur la rationalisation de l’appareil organisationnel du système politique, en achevant en une courte durée un volume considérable de travaux, notamment le perfectionnement des institutions, la réorganisation des ministères et des organes gouvernementaux, l’élimination des chevauchements de fonctions, la mise en fonctionnement fluide du modèle d’administration locale à deux niveaux.

Photo : VNA/CVN

Elle a parallèlement renforcé la direction dans les domaines de la culture, de l’éducation et de la santé, mobilisant d’importantes ressources pour l’amélioration des conditions de vie de la population et la protection sociale, notamment l’élimination des logements précaires et le développement du logement social.

Les organisations du Parti ont continué de diriger étroitement les missions de défense, de sécurité, de diplomatie et d’intégration internationale, contribuant à préserver un environnement de paix et de stabilité et faisant de l’action extérieure et de l’intégration internationale un point fort.

En particulier, le Comité du Parti du gouvernement a dirigé de manière globale l’organisation des congrès des organisations du Parti à tous les niveaux, aboutissant au succès du premier Congrès de l’organisation du Parti du gouvernement pour le mandat 2025-2030, en préparation du XIVᵉ Congrès national du Parti.

Il a précisé que 2026 revêtait une importance particulière, marquée par la mise en œuvre effective de la Résolution du XIVᵉ Congrès national du Parti, dont le cœur consiste à renforcer une organisation du Parti intègre et solide et à appliquer efficacement les cinq stratégies définies.

VNA/CVN