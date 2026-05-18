Le Vietnam renforce sa surveillance face au risque d’Ebola

Le ministère de la Santé a indiqué que le 17 mai 2026, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avait qualifié l’épidémie de maladie à virus Ebola, causée par la souche Bundibugyo en République démocratique du Congo et en Ouganda, d’urgence de santé publique de portée internationale.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon l’OMS, au 16 mai 2026, la RDC avait enregistré huit cas confirmés par des tests, 246 cas suspects et 80 décès suspects liés à la maladie dans la province de l’Ituri. En Ouganda, deux cas confirmés ont été recensés, dont un décès à Kampala. Les deux personnes concernées venaient de la RDC.

La maladie à virus Ebola est une maladie infectieuse dangereuse pouvant provoquer des formes graves et entraîner la mort. Elle se transmet par contact direct avec le sang, les liquides corporels des personnes infectées ou décédées d’Ebola, ainsi que par des objets ou surfaces contaminés.

Le ministère de la Santé a indiqué suivre de près l’évolution de la situation, mettre régulièrement à jour les informations provenant de l’OMS et renforcer la surveillance dans les établissements de santé ainsi que les contrôles sanitaires aux postes-frontières.

Il recommande à la population de ne pas céder à la panique et de suivre les informations officielles diffusées par le ministère de la Santé et l’OMS. Les personnes revenant des zones touchées doivent surveiller leur état de santé pendant 21 jours et éviter tout contact direct avec des personnes présentant des symptômes suspects d’Ebola, ainsi qu’avec leur sang, leurs liquides corporels ou leurs effets personnels.

Le ministère de la Santé continuera d’actualiser la situation et de guider la mise en œuvre des mesures de prévention et de lutte adaptées à l’évolution de l’épidémie.

VNA/CVN