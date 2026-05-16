Santé

La majorité des cancers au Vietnam sont détectés à un stade trop avancé

Entre 50 et 80% des cancers au Vietnam sont diagnostiqués aux stades III ou IV, réduisant fortement les chances de guérison et l’efficacité des traitements, alertent les spécialistes.

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"Bien que le nombre de nouveaux cas de cancer au Vietnam reste inférieur à la moyenne mondiale, le taux de mortalité demeure élevé. La principale raison est que la majorité des patients consultent à un stade avancé", a déclaré le Dr. Diêp Bao Tuân, directeur de l'hôpital d'oncologie de Hô Chi Minh-Ville, lors d’une conférence scientifique organisée le 15 mai en collaboration avec l’Association de cancérologie de Hô Chi Minh-Ville.

Selon lui, entre 50 et 80% des patients sont diagnostiqués aux stades III ou IV de la maladie, ce qui réduit considérablement l’efficacité des traitements.

Miser sur le dépistage précoce

M. Tuân a souligné que la détection tardive entraîne souvent de lourdes conséquences : traitements plus complexes, faibles taux de survie et coûts médicaux élevés.

À un stade avancé, la tumeur a généralement déjà atteint une taille importante ou s’est propagée à d’autres organes, limitant l’efficacité des traitements comme la chirurgie, la chimiothérapie ou la radiothérapie. Cette situation réduit fortement les chances de survie à cinq ans.

Face à ce constat, les spécialistes estiment que la priorité doit être donnée à la prévention et au dépistage précoce afin de permettre une prise en charge rapide et d’améliorer les chances de guérison.

L’IA et la médecine traditionnelle en soutien

Hôpital de référence dans le Sud du Vietnam, Hôpital d'oncologie de Hô Chi Minh-Ville accueille chaque année près d’un million de consultations externes et plus de 200.000 patients hospitalisés.

L’établissement applique depuis plusieurs années des technologies de pointe et des outils d’intelligence artificielle dans le diagnostic et le traitement des cancers.

Parallèlement, l’hôpital développe également l’intégration de la médecine traditionnelle dans la prise en charge des patients.

"Aucune étude scientifique n’a démontré que la médecine traditionnelle pouvait guérir le cancer. En revanche, elle peut contribuer à renforcer l’immunité, améliorer l’état physique et atténuer certains effets secondaires des traitements", a précisé M. Tuân.

Parmi les approches utilisées figurent l’acupuncture, les massages thérapeutiques, les techniques de soulagement de la douleur ainsi que des méthodes visant à réduire les effets secondaires des traitements anticancéreux.

Une enquête menée au sein de l’hôpital révèle que 76% des patients souhaitent bénéficier de méthodes complémentaires issues de la médecine traditionnelle.

Le spécialiste a toutefois mis en garde contre les dangers liés à l’abandon des traitements médicaux conventionnels au profit de remèdes non vérifiés ou de prétendus traitements relayés sur les réseaux sociaux. Il a invité les patients à consulter uniquement des établissements médicaux reconnus et à se méfier des pratiques frauduleuses.

Placée sous le thème "L’accès global aux soins pour les patients atteints de cancer à l’ère du numérique", la conférence a réuni environ 500 participants, dont des experts issus de grands centres hospitaliers vietnamiens et internationaux.

Parmi les établissements représentés figuraient notamment l'Hôpital national d'oncologie, l'Hôpital d'oncologie de Hanoï, l'Hôpital central de Huê, ainsi que des spécialistes venus de Malaisie, de Hong Kong (Chine) et de Singapour.

L’événement comprenait dix sessions scientifiques et 47 communications consacrées aux avancées dans les domaines du diagnostic, des traitements personnalisés, de la radiothérapie, de la chirurgie, des soins palliatifs, de la nutrition, de la réadaptation et de l’amélioration de la qualité de vie des patients atteints de cancer.

Texte et photos : Quang Châu/CVN