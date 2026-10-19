APEC

Le Vietnam promeut une gouvernance responsable de l’intelligence artificielle

Dans le cadre de la coopération au sein du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), la Commission nationale des normes, de la métrologie et de la qualité, relevant du ministère vietnamien des Sciences et des Technologies, a organisé, le 19 octobre, un séminaire consacré à la gestion de l’intelligence artificielle (IA).

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Organisée sur deux jours, la rencontre réunit des représentants des économies membres de l’APEC, d’organisations internationales, d’organismes de réglementation et de normalisation, ainsi que des experts et des entreprises. Elle vise à renforcer les capacités de gouvernance de l’IA et à promouvoir son développement et son utilisation de manière responsable, transparente et éthique.

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie d’ouverture, Trân Hâu Ngoc, vice-président de la Commission nationale des normes, de la métrologie et de la qualité, a souligné que l’IA s’imposait comme un moteur majeur de l’innovation, des gains de productivité et de la transformation numérique à l’échelle mondiale.

Le développement rapide de cette technologie offre de nouvelles possibilités aux économies, aux entreprises et à la société, notamment grâce à l’amélioration des processus de production et de gestion, ainsi qu’à la création de nouveaux produits, services et modèles économiques. Toutefois, son développement et son utilisation soulèvent également des défis concernant la sécurité, la fiabilité, la transparence, la responsabilité, la protection des données et la gestion des risques. Ces enjeux nécessitent une approche adaptée, capable de favoriser l’innovation tout en garantissant une utilisation responsable, sûre et fiable de l’intelligence artificielle.

Selon Trân Hâu Ngoc, les normes internationales jouent un rôle croissant en fournissant des principes, des cadres et des outils techniques permettant aux organisations et aux entreprises de gérer et d’utiliser efficacement l’intelligence artificielle. Leur application, associée à l’évaluation de la conformité et à des mécanismes de garantie technique, contribue à renforcer la confiance dans les applications de l’intelligence artificielle, à réduire les différences entre les exigences techniques et à faciliter la coopération ainsi que les échanges commerciaux entre les économies.

Pour le Vietnam, les sciences et les technologies, l’innovation et la transformation numérique constituent des moteurs essentiels du développement socio-économique. L’intelligence artificielle présente un potentiel important pour améliorer la productivité, renforcer la compétitivité et accélérer la transformation numérique dans différents secteurs.

Dans cette perspective, le pays doit accorder une attention particulière à l’élaboration et à l’application de normes, au renforcement des capacités d’évaluation de la conformité et au développement d’infrastructures de qualité adaptées aux nouvelles technologies. Le renforcement de la coopération internationale et le partage d’expériences permettront au Vietnam et aux autres économies de la région de progresser plus efficacement dans ces domaines.

Les échanges lors du séminaire mettent en évidence la diversité des approches adoptées par les économies membres de l’APEC en matière de développement et de gouvernance de l’IA, en fonction de leurs contextes et de leurs priorités. Elles partagent néanmoins un objectif commun : exploiter pleinement le potentiel de cette technologie, en maîtriser les risques et renforcer la confiance du public comme des entreprises.

Les participants se penchent notamment sur les normes internationales relatives à l’IA, les approches de gouvernance responsable et les expériences de mise en œuvre au sein des économies de l’APEC. Les discussions portent également sur la gestion des risques, la transparence des algorithmes, la responsabilité, la supervision humaine, la gestion du cycle de vie des systèmes d’IA, l’évaluation de la conformité, la certification, la sécurité des produits et la confiance numérique.

À travers ces échanges, le séminaire entend déboucher sur des recommandations pratiques en faveur d’une gouvernance de l’IA fondée sur les normes internationales et adaptée aux conditions et aux besoins des économies membres de l’APEC.

VNA/CVN