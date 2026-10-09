Bắc Ninh : achever les infrastructures et construire une ville moderne

La transformation des communes récemment reconnues comme quartiers urbains ouvre une nouvelle étape de développement pour la ville de Bắc Ninh. En misant sur l’achèvement des infrastructures, la modernisation de la gestion urbaine, l’amélioration de la qualité de vie et la préservation de l’identité culturelle, les nouvelles entités urbaines s’emploient à construire des espaces de vie modernes, verts et durables.

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Photo : Nguyên Tuân/CVN

La construction de quartiers répondant aux critères d’une ville civilisée et moderne constitue, pour les localités de la ville de Bắc Ninh récemment reconnues comme quartiers urbains, une étape de transition après la construction de la nouvelle ruralité. Il s’agit d’un fondement essentiel pour améliorer la vie spirituelle et la qualité de vie de la population. Des rues éclairées, vertes, propres et belles, ainsi que des modes de vie urbains civilisés, prennent progressivement forme, donnant à la communauté un nouveau visage, à la fois moderne et riche en identité.

À l’occasion d’une visite dans le groupe résidentiel de La Miệt, dans le quartier de Chi Lăng, peu après l’événement marquant le passage du statut de village à celui de groupe résidentiel, il a été constaté que de nombreuses routes avaient été asphaltées. La plupart des axes routiers du groupe résidentiel sont gérés par les associations et organisations de masse, notamment celles des anciens combattants, des femmes, des jeunes et des agriculteurs. Par ailleurs, les habitants du groupe résidentiel plantent et entretiennent des arbres et des fleurs le long des routes. Il s’agit également de l’un des groupes résidentiels où le mouvement d’émulation pour instaurer un mode de vie urbain civilisé est le plus dynamique depuis le passage du statut de commune à celui de quartier.

À l’intérieur de la maison culturelle du groupe résidentiel, inaugurée en 2015 sur une superficie d’environ 400 m² et dotée de 350 places, se trouvent une aire d’entraînement au badminton, une salle traditionnelle et un espace consacré aux activités culturelles et à la vie spirituelle. L’enceinte de la maison culturelle comprend également un terrain de volley-ball souple, un terrain de football et des installations sportives polyvalentes. Les activités sportives telles que le volley-ball, le badminton, le football et la gymnastique douce sont régulièrement maintenues dans une ambiance dynamique. Le mouvement d’embellissement des habitations et de leurs abords bénéficie du soutien des familles.

Nguyễn Đăng Vụ, chef du Comité chargé des affaires du Front de la Patrie du groupe résidentiel de La Miệt, partage : "Ces dernières années, grâce à l’attention et aux investissements de l’État ainsi qu’au soutien et aux contributions de l’ensemble de la population, le groupe résidentiel a construit une nouvelle maison culturelle et complété les équipements nécessaires. Celle-ci ne sert pas seulement aux réunions de la population, mais accueille également des activités culturelles, artistiques et sportives". Par rapport au passé, le groupe résidentiel de La Miệt en particulier et le quartier de Chi Lăng en général ont connu de nombreux changements, tandis que le paysage urbain est devenu de plus en plus civilisé et moderne.

Entré officiellement dans une nouvelle étape de développement après être devenu un quartier urbain le 20 septembre 2026, Chi Lăng est désormais face à une opportunité de franchir un nouveau cap, sur la base de ses valeurs culturelles, de la force de la grande solidarité de toute la population ainsi que de la proactivité et de la détermination du système politique local. Pour concrétiser cette opportunité, la localité doit opérer de manière proactive une transition globale, passant d’un modèle d’administration rurale à une administration urbaine moderne, à la hauteur de son nouveau statut et de son rythme de croissance soutenu dans la structure de développement général de la ville de Bắc Ninh.

Photo : VNA/CVN

Selon Nguyễn Đắc Chiến, vice-président du Comité populaire du quartier de Chi Lăng, les principaux objectifs de la localité pour la prochaine période consistent à se concentrer sur la construction d’une administration urbaine, le développement économique, la connexion régionale, l’achèvement des infrastructures, l’amélioration de la qualité de vie de la population, la construction d’un système urbain éclairé, vert, propre et beau, ainsi que la préservation de l’identité culturelle.

De même, le passage au statut de quartier urbain de Kép ne constitue pas seulement un changement de nom ou d’apparence administrative, mais aussi un tournant majeur pour son développement. Dès les premiers jours de la transition vers ce nouveau modèle, la localité s’est rapidement dotée de programmes d’action concrets, accordant une attention particulière au développement économique et à l’amélioration de la qualité de vie de la population. Dans une perspective d’ensemble, le quartier s’attache à exploiter au maximum ses potentiels existants, à créer une dynamique de développement pour la zone économique spécialisée de Kép et à moderniser l’agriculture.

S’appuyant sur la tradition de travail assidu et de persévérance de la population, le quartier oriente les habitants vers la mise en place de modèles de production agricole de haute technologie, associés au développement de produits emblématiques du programme OCOP. Parallèlement, il s’agit de traiter définitivement l’ensemble des déchets, de veiller à ce qu’aucune accumulation ne se produise et de garantir un cadre de vie vert, propre et agréable ; les ressources seront prioritairement consacrées à l’achèvement cohérent du système d’infrastructures de transport afin de faciliter l’attraction des investissements et l’écoulement des produits.

Selon le Service de l’agriculture et de l’environnement, la transition de la construction de la nouvelle ruralité vers une ville civilisée dans les communes récemment transformées en quartiers urbains exige une évolution globale, allant de la conception de la gestion aux infrastructures techniques et à la qualité de vie des habitants. Dans ce contexte, le fonctionnement de l’appareil administratif au niveau des quartiers doit évoluer vers davantage de modernité, de numérisation et de professionnalisme.

Parallèlement, il est nécessaire de renforcer le rôle central de la population dans la supervision et la participation à la construction d’un mode de vie urbain civilisé, ainsi que d’améliorer les capacités des cadres locaux afin de résoudre les problèmes qui surviennent lorsque l’urbanisation progresse rapidement. Il convient également d’accorder une attention particulière à la planification des espaces verts, plutôt que de privilégier uniquement la bétonisation, tout en tirant parti de la situation des localités limitrophes ou du processus d’expansion urbaine pour développer les services et le commerce en adéquation avec l’espace des nouveaux quartiers.

Photo : Nguyên Tuân/CVN

Pour améliorer la qualité de vie de la population des quartiers nouvellement créés, il importe d’accorder une attention coordonnée à l’embellissement urbain, à la mise en place de rues éclairées, vertes, propres et belles, ainsi qu’au traitement exhaustif des déchets ménagers et de la pollution environnementale dans les nouveaux secteurs résidentiels. Parallèlement, il faut relever les normes en matière de protection sociale et bonifier les systèmes de santé, d’éducation et de culture afin qu’ils répondent pleinement aux standards urbains. Il convient toutefois de prêter une attention soutenue à la sauvegarde et à la transmission des valeurs culturelles traditionnelles et des sites historiques locaux tout au long de cette dynamique de croissance.

Thu Huong/CVN