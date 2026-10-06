Le 45e Symposium international sur la physique des collisions s’ouvre à Gia Lai

Plus de 50 professeurs, scientifiques, jeunes chercheurs venus de 20 pays et territoires, participent au 45 e Symposium international sur la physique des collisions (PIC 2026), inauguré mardi 6 octobre au Centre international de science et d’éducation interdisciplinaires (ICISE) dans la province de Gia Lai (Centre).

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Photo : VNA/CVN

Coorganisé par l’association "Rencontres du Vietnam" et l’ICISE, l’événement fait son grand retour dans ce complexe scientifique après un premier opus organisé en 2016. Les travaux et les échanges se poursuivront jusqu’au 9 octobre prochain.

Il réunit d’éminents physiciens des particules, parmi lesquels Greg Landsberg (Université Brown, États-Unis), Jean-Marie Brom (Institut pluridisciplinaire Hubert Curien, France), Sonia Kabana (Université de Tarapacá, Chili), Livia Ludhova (Université Johannes Gutenberg de Mayence/GSI, Allemagne) et Graziano Rossi (Université Sejong, République de Corée).

Lors de cet événement, les participants présentent et analysent de nouveaux résultats expérimentaux et théoriques concernant la physique du boson de Higgs, la physique électrofaible, la chromodynamique quantique (QCD), la physique au-delà du Modèle standard, la physique des saveurs et la spectroscopie, les neutrinos ainsi que les ions lourds. Ils abordent également des recherches en physique des particules et en astroparticules, la recherche de matière noire, les ondes gravitationnelles et la cosmologie.

L’atelier offre une plateforme pour échanger des résultats, débattre de questions d’intérêt et renforcer la coopération internationale, notamment entre les jeunes groupes de recherche en physique des particules.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le directeur adjoint du Département des sciences et des technologies de la province de Gia Lai, Phan Hô Giang, a souligné l’importance de la physique des particules pour approfondir les connaissances sur la structure de la matière, les forces fondamentales et les lois régissant la nature.

La série de conférences PIC a été lancée en 1981 à Blacksburg, en Virginie (États-Unis). En plus de quatre décennies, le PIC s’est imposé comme un forum académique prestigieux qui favorise les échanges professionnels, met en relation des groupes de recherche et crée des opportunités de collaboration entre des scientifiques de nombreux pays.

VNA/CVN