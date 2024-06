Le Vietnam, partenaire asiatique prioritaire du Brésil

>> Le Vietnam est un partenaire important du Brésil

>> Les relations Vietnam - Brésil sont bonnes à tous égards

>> Vietnam - Brésil : un jalon important vers une nouvelle hauteur dans les relations

Photo : VNA/CVN

Le vice-président Geraldo Alckmin, également ministre du Développement, de l'Industrie, du Commerce extérieur et des Services, a exprimé son impression devant la croissance et le processus d’intégration internationale du Vietnam, notamment la signature de 16 accords de libre-échange.

Le Vietnam est actuellement une destination économique, commerciale et touristique attrayante qui connecte des chaînes d’approvisionnement, de fabrication de semi-conducteurs et de services logistiques, selon le dirigeant brésilien.

Il a proposé d’ouvrir des vols directs entre le Vietnam et le Brésil, contribuant à promouvoir le tourisme et les échanges commerciaux entre son pays et l’Asie du Sud-Est.

Le Brésil souhaite promouvoir la coopération dans les domaines des sciences et des technologies, de l'innovation et de la haute technologie, en particulier dans l'industrie des semi-conducteurs et dans les énergies renouvelables, a-t-il indiqué.

De son côté, l’ambassadeur Bùi Van Nghi a déclaré se réjouir du développement vigoureux des relations diplomatiques et de la bonne coopération économique et commerciale entre le Vietnam et le Brésil.

Le Brésil est en effet le premier partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine et le 2e en Amérique, juste derrière les États-Unis. Tandis que le Vietnam est le premier partenaire commercial du Brésil au sein de l’ASEAN.

Selon le Département général des douanes du Vietnam, le commerce bilatéral en 2023 a dépassé 7,11 milliards d'USD dont 4,7 milliards d'importations vietnamiennes et 2,4 milliards d'exportations vietnamiennes. Au cours des 5 premiers mois de 2024, les exportations vietnamiennes vers le Brésil sont estimées à 1,14 milliard d'USD, en hausse de 1,48% en glissement annuel.

L'ambassadeur Bùi Van Nghi a déclaré apprécier la technologie aéronautique brésilienne, notamment les avions à fuselage étroit fabriqués par Embraer, adaptés aux demandes du transport aérien et du développement touristique du Vietnam.

VNA/CVN