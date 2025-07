Le Vietnam mettra en œuvre la deuxième phase de l’amnistie en 2025

Le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh a signé mardi 15 juillet la dépêche officielle N°108, ordonnant aux ministères, autorités locales et agences concernés de coordonner rigoureusement et efficacement la deuxième phase de l’amnistie nationale prévue pour 2025.

La mesure vise à renforcer la politique humanitaire et de clémence du Parti et de l’État, tout en contribuant à la prévention de la criminalité et au renforcement de l’ordre et de la sécurité dans tout le pays.

Sur la base de la décision présidentielle N°1244/2025 et des directives émises par le Conseil consultatif d’amnistie, le gouvernement a clairement défini les responsabilités de chaque institution.

Le ministère de la Police sera chargé de coordonner l’examen des dossiers des personnes privées de liberté relevant de sa compétence, ainsi que de superviser et d’assister les autres entités dans la mise en œuvre du processus.

De son côté, le ministère de la Défense devra appliquer des procédures similaires dans les centres de détention qu’il administre, tandis que la Cour populaire suprême dirigera les processus d’évaluation des dossiers des personnes condamnées avec sursis.

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme collaborera avec les médias pour diffuser des informations claires sur les critères, les procédures et les droits associés au processus d’amnistie. Cette initiative vise à garantir que les bénéficiaires et le public puissent suivre et participer activement, évitant ainsi les erreurs et les malentendus.

Parallèlement, les administrations locales doivent mettre en place des mécanismes pour soutenir la réinsertion sociale des personnes amnistiées. Cela comprend l’accompagnement, la formation professionnelle, le soutien financier et l’aide sociale pour les personnes en situation de vulnérabilité.

L’importance d’éviter la discrimination, de favoriser la solidarité communautaire et de prévenir la récidive criminelle est soulignée. La police locale sera chargée de surveiller les bénéficiaires après leur retour dans la communauté, afin de garantir le respect de la loi.

Le ministère de la Police, en sa qualité de Secrétariat permanent du Conseil consultatif d’amnistie, sera chargé de compiler les résultats de la mise en œuvre et d’en rendre compte au Premier ministre et au Conseil consultatif d’amnistie.

