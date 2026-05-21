Le Vietnam lance sa première Semaine du règlement alternatif des litiges

La "Semaine vietnamienne du règlement alternatif des litiges" (VAW 2026), placée sous le thème "Arbitrage et ADR : vers de nouveaux sommets", se déroulera simultanément à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville du 25 au 29 mai, marquant une étape majeure pour le paysage juridique national.

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Organisée conjointement par le Centre d’arbitrage international du Vietnam (VIAC) et l'Association des juristes du Vietnam, cette semaine constitue le premier forum de cette ampleur au Vietnam exclusivement consacré à l’arbitrage, à la médiation et aux modes alternatifs de règlement des litiges (ADR).

Photo : BTC/CVN

Le programme, particulièrement dense, s'articulera autour de huit événements principaux et de six sessions de partenariat, prévoyant de réunir plus de 80 experts nationaux et internationaux. Les organisateurs attendent la participation de plus de 1.500 délégués, incluant des représentants des autorités publiques, des organisations d'arbitrage, ainsi que de nombreux professionnels du droit.

Grâce à un programme enrichi, la VAW 2026 ambitionne de devenir une plateforme d'échange et de coopération incontournable pour la communauté des praticiens de l’ADR, tant au niveau régional que mondial.

Dans un environnement économique marqué par l’expansion et la complexification des activités commerciales et d’investissement, le besoin de mécanismes de résolution des litiges efficaces, transparents et fiables est devenu impératif. Il apparaît donc particulièrement nécessaire d’organiser un forum spécialisé, multidimensionnel et fortement interconnecté afin de promouvoir le dialogue, de partager les expériences et de renforcer la coopération dans les domaines de l’arbitrage, de la médiation et de l’ADR.

La VAW 2026 vise à promouvoir le développement professionnel et durable d’un système de règlement alternatif des litiges au Vietnam, tout en contribuant à améliorer la qualité, l’efficacité et la transparence des mécanismes de résolution des litiges dans le contexte de l’intégration économique internationale.

Par ailleurs, cet événement devrait contribuer à renforcer la position du Vietnam en tant qu’acteur fiable du règlement des litiges commerciaux et d’investissement dans la région.

VNA/CVN