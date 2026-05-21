Le Vietnam gagne du terrain dans l’écosystème mondial des start-ups

Avec environ 4.000 start-ups, 208 fonds d’investissement, 84 incubateurs et plus de 20 centres de soutien à l’entrepreneuriat aux niveaux national et local, l’écosystème vietnamien des start-ups innovantes affiche une dynamique de croissance de plus en plus soutenue.

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Photo : VNA/CVN

Selon le rapport Global Start-up Ecosystem Index 2026 publié par Start-upBlink, le Vietnam a gagné cinq places pour atteindre le 50e rang mondial, soit son meilleur classement depuis son entrée dans l’index.

Le rapport de StartupBlink classe le Vietnam parmi les pays enregistrant la croissance la plus remarquable dans le groupe des économies classées entre la 21e et la 50e place mondiale. Selon l’organisation, cette catégorie est la plus dynamique du classement mondial, avec un rythme de développement nettement supérieur à celui du groupe de tête. Dans cette région, le Vietnam et la Thaïlande figurent parmi les pays affichant les progressions les plus notables.

Fait marquant, Hô Chi Minh-Ville a gagné 12 places pour se hisser au 98e rang mondial et intégrer pour la première fois le Top 100 des écosystèmes mondiaux de startups. Cette performance témoigne d’une nouvelle phase de développement de l’écosystème vietnamien de l’innovation, caractérisée par une croissance rapide et une intégration internationale de plus en plus affirmée.

Hô Chi Minh-Ville est actuellement considérée par StartupBlink comme l’écosystème de start-ups le plus mature d’Asie du Sud-Est, notamment dans les secteurs de la fintech et de la blockchain, classés respectivement aux 60e et 70e rangs mondiaux. Ces domaines sont perçus comme de nouveaux moteurs de croissance pour l’écosystème technologique de la ville.

L’écosystème vietnamien de l’innovation ne se limite plus aux grandes métropoles et tend désormais à s’étendre à d’autres localités. Outre Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang, le rapport de cette année mentionne pour la première fois Hai Phong parmi les 1.000 principaux écosystèmes mondiaux de start-ups. Selon les experts, cette évolution montre que les activités d’innovation ne sont plus concentrées uniquement dans quelques centres traditionnels, mais commencent à se diffuser vers des localités disposant d’atouts dans l’industrie, la logistique et la technologie.

Le rapport souligne également que plusieurs organisations et localités vietnamiennes participent désormais au réseau de partenaires de StartupBlink, notamment le Centre national de soutien aux start-ups (NSSC), le SIHUB de Hô Chi Minh-Ville ainsi que les écosystèmes locaux de Dà Nang et de Hai Phong.

Selon le plan d’action 2026 mettant en œuvre la Résolution 57, le Vietnam ambitionne d’augmenter de 30% le nombre de start-ups, de créer entre 30 et 50 entreprises spin-off issues des instituts de recherche et des universités, tout en développant au moins trois centres d’innovation et d’entrepreneuriat à Hanoï, Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville.

Le plan prévoit également la commercialisation d’au moins cinq produits technologiques stratégiques, notamment des puces semi-conductrices, des équipements de réseau 5G, des robots industriels, des solutions d’intelligence artificielle et des drones. Il inclut en outre le déploiement de modèles de "sandbox" technologique à Hanoï, Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville afin de favoriser l’expérimentation, le perfectionnement et l’application rapide des nouvelles technologies.

VNA/CVN