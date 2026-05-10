Concours

Bách khoa Innovation 2026 élargit l’écosystème de l’entrepreneuriat innovant

Le 9 mai au matin, le concours Bách khoa Innovation (BKI) 2026, organisé par l'Université de polytechnique de Hô Chi Minh-Ville - Université nationale du Vietnam, a été officiellement lancé, poursuivant ainsi sa mission de plateforme dédiée à l’entrepreneuriat innovant pour les lycéens, les étudiants et les startups nationales et internationales.

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Pour sa 9e édition, le concours vise à accompagner les jeunes talents dans la concrétisation de leurs idées innovantes, en particulier dans les domaines des sciences et des technologies, grâce à des connexions stratégiques avec des experts, des entreprises et des investisseurs. Le programme développe également une plateforme intégrée associant recherche et développement (R&D), production et commercialisation, afin de renforcer les compétences entrepreneuriales dans un contexte de transformation numérique.

Selon le Professeur associé Dr. Pham Trân Vu, après huit saisons organisées depuis 2018, Bách khoa Innovation a attiré 646 projets provenant de 94 universités, 48 lycées et 31 startups, avec plus de 3.000 participants. Le réseau du concours rassemble aujourd’hui plus de 150 experts et membres du jury et rayonne dans plus de 20 pays.

Cette année, le concours poursuit l’élargissement de sa structure autour de deux grandes catégories : l’Entrepreneuriat innovant traditionnel (Standard E&I) et le défi Université-Entreprise (U-I Challenge).

La catégorie Entrepreneuriat innovant traditionnel comprend des divisions destinées aux lycéens, aux étudiants universitaires et aux startups. Le comité d’organisation encourage les candidats à développer des solutions interdisciplinaires dans des domaines variés tels que l’intelligence artificielle (IA), l’Internet des objets (IoT), la transformation numérique, la santé, l’environnement, la chimie, la mécatronique, entre autres.

Parallèlement, la catégorie Université-Entreprise continue de s’étendre après une première édition lancée en 2025. Ces épreuves reposent sur des problématiques concrètes proposées par les entreprises partenaires afin d’identifier des solutions à fort potentiel applicatif.

Plus précisément, le défi organisé en collaboration avec Schneider Electric se concentre sur des solutions énergétiques innovantes pour les bâtiments afin de réduire la consommation électrique et les émissions de CO₂. Le défi mené avec Dow Vietnam vise à relever les défis liés au cycle de vie des plastiques, depuis la conception circulaire et le recyclage jusqu’à l’application de l’IA dans l’économie circulaire. Quant au défi organisé avec Indefol GmbH, il recherche des solutions d’énergie verte dans des domaines tels que les piles à combustible, les éoliennes, les robots grimpeurs de pylônes et les véhicules à hydrogène.

Selon le comité d’organisation, la valeur totale des récompenses pour la catégorie Entrepreneuriat innovant traditionnel atteint 600 millions de dôngs vietnamiens, auxquels s’ajoutent de nombreux soutiens apportés par les entreprises partenaires. Les équipes qualifiées aux différentes phases du concours bénéficieront d’un financement pour le développement de leurs projets ; les équipes internationales ainsi que les équipes vietnamiennes venant de Dà Nang et des régions situées plus au nord accédant à la finale à Hô Chi Minh-Ville recevront également une prise en charge de leurs billets d’avion aller-retour.

Au-delà des récompenses, les équipes participantes auront accès aux infrastructures de l’Innovation FabLab de l’université afin de développer leurs prototypes grâce à des équipements de pointe dans les domaines de l’IA, de l’IoT, de la robotique et de l’automatisation. Une série d’activités de formation, d’ateliers, de bootcamps et de mentorat spécialisé sera également déployée tout au long du concours.

Texte et photo : Quang Châu/CVN