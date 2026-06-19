Le Vietnam exporte son premier conteneur d’œufs prêts à consommer vers le Japon

La compagnie par actions d’alimentation Vinh Thanh Dat (Vfood) du Vietnam a exporté le 18 juin son premier conteneur d’œufs prêts à consommer vers le Japon, marquant une nouvelle avancée pour les produits agroalimentaires transformés vietnamiens sur les marchés internationaux exigeants.

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Ce premier envoi est le résultat de près de deux années de coopération entre l’entreprise vietnamienne et son partenaire japonais. Développé avec l’appui d’experts japonais, le produit a été conçu pour répondre aux préférences des consommateurs nippons tout en respectant les normes strictes de sécurité alimentaire du Japon.

Photo: TN/CVN

Cette exportation ouvre de nouvelles perspectives pour les produits à base d’œufs transformés vietnamiens et contribue à accroître la valeur ajoutée de la filière avicole nationale.

Elle intervient alors que le marché vietnamien des œufs fait face à une situation de surproduction, due à l’augmentation des cheptels dans de nombreux élevages après une période de prix élevés. L’offre dépasse désormais la demande, entraînant une baisse des prix.

Dans ce contexte, le développement des exportations pourrait contribuer à écouler les excédents, soutenir les revenus des éleveurs et renforcer leur confiance dans la poursuite de leurs activités.

À plus long terme, cette orientation devrait favoriser la modernisation et la standardisation des méthodes de production, tout en consolidant la chaîne de valeur de l’industrie vietnamienne des œufs.

VNA/CVN