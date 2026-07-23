Promouvoir un développement concret du Partenariat stratégique global Vietnam - États-Unis

Le 23 juillet, au siège du ministère vietnamien des Affaires étrangères, la vice-ministre Nguyên Minh Hang a reçu l'ambassadrice des États-Unis au Vietnam, Jennifer Wicks, à l'occasion de sa prise de fonctions.

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Photo : MAE/CVN

Félicitant Jennifer Wicks pour sa nomination, Nguyên Minh Hang s'est dite convaincue que la diplomate contribuera activement à promouvoir un développement stable, concret et efficace du Partenariat stratégique global entre le Vietnam et les États-Unis. Elle a réaffirmé que le Vietnam considère les États-Unis comme l'un de ses partenaires de premier plan et que les relations bilatérales reposent sur des bases solides offrant un important potentiel de développement.

La vice-ministre a demanda à l'ambassadrice de renforcer la coopération économique, commerciale et d'investissement, ainsi que d'élargir les partenariats dans les domaines des sciences, des technologies et d'autres secteurs à fort potentiel.

Elle a également exprimé le souhait que les États-Unis soutiennent l'organisation par le Vietnam de l'Année de l'APEC 2027, participent activement à la mise en œuvre des priorités et initiatives vietnamiennes et que le président Donald Trump assiste à la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC au Vietnam.

Jennifer Wicks a estimé que les relations entre les États-Unis et le Vietnam connaissaient une évolution positive, reposaient sur des bases solides et offraient de larges perspectives de coopération. Elle a réaffirmé l'attachement des États-Unis au Partenariat stratégique global avec le Vietnam.

L'ambassadrice a affirmé qu'elle travaillerait en étroite coordination avec le ministère vietnamien des Affaires étrangères et les organismes concernés afin de promouvoir les échanges de haut niveau et de mettre en œuvre efficacement les domaines de coopération prioritaires, dans l'intérêt mutuel des deux pays.

Les deux parties sont convenues de poursuivre leur étroite coordination afin de mettre en œuvre efficacement le Partenariat stratégique global Vietnam–États-Unis.

À cette occasion, la diplomate vietnamienne Nguyên Minh Hang a également souhaité que Jennifer Wicks partage son expérience et ses compétences en matière de leadership avec les diplomates vietnamiennes, contribuant ainsi à renforcer les échanges et les liens entre les femmes des deux pays.

VNA/CVN