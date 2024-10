Le Vietnam et les Émirats arabes établissent leur partenariat global

Photo : VNA/CVN

Depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1993, les deux pays ont construit une relation substantielle. Ces relations bilatérales ont été nourries et renforcées sur la base de l’amitié, de l’égalité, du respect mutuel et de la coopération mutuellement bénéfique pour les deux peuples. Les deux parties ont enregistré des réalisations significatives et des progrès tangibles dans de nombreux domaines de coopération, tels que la diplomatie, les relations économiques et commerciales. Les deux parties partagent également des intérêts et des demandes similaires de coopération dans de nouveaux domaines prometteurs, ont-ils indiqué dans une déclaration conjointe.

Photo : VNA/CVN

Le nouveau cadre reflète la stature des relations entre le Vietnam et les Émirats arabes unis dans la nouvelle ère, avec une confiance politique plus élevée à tous les niveaux. Il vise à élargir l’échelle et la portée de la coopération, dans le sens d’une coopération plus globale, plus substantielle et plus approfondie dans tous les domaines, à renforcer et à améliorer les mécanismes de coopération bilatérale existants, ainsi qu’à continuer à travailler sur et à établir de nouveaux mécanismes de coopération sur la base du respect du droit international et de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale.

Affaires étrangères, défense, sécurité, coopération juridique et judiciaire

Afin de concrétiser la vision de ce partenariat global, les deux parties conviennent d’accroître les échanges et les contacts bilatéraux à tous les niveaux. Il s’agit notamment de visites de dirigeants d’État et de gouvernements de haut niveau, ainsi que de dirigeants de ministères, d’agences et de groupes de travail techniques.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties conviennent de saisir les pistes de coopération, notamment le Comité mixte Vietnam - Émirats arabes unis et la consultation politique au niveau des vice-ministres, tout en accélérant la mise en place de nouveaux mécanismes de coopération, tels que la coopération dans des domaines spécialisés et la collaboration dans le cadre d’initiatives régionales et mondiales.

Les deux parties conviennent de faire progresser la coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité, de la justice et du droit, conformément aux lois, aux exigences et aux capacités nationales de chaque pays. Il s’agit notamment de collaborer dans l’industrie de la défense, la prévention et le contrôle de la criminalité, la formation et les exercices conjoints, ainsi que d’explorer d’autres domaines de coopération.

Les deux pays réaffirment l’importance du maintien de la stabilité, de la paix et de la prospérité régionales et internationales, y compris la sécurité maritime, la sécurité et la sûreté des voies maritimes et des chaînes d’approvisionnement, et la navigation internationale. FrançaisLes deux parties continueront de coopérer dans les forums régionaux et internationaux, tels que l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et le Conseil de coopération du Golfe (CCG).

Coopération en matière d'économie, de commerce, d'investissement d'agriculture

Photo : VNA/CVN

Les deux parties s’engagent à mettre en œuvre activement l’Accord de partenariat économique global (CEPA) en vue de débloquer 10 milliards d'USD d’échanges bilatéraux et les avantages économiques et commerciaux qui en résultent pour les deux pays.

Les deux parties conviennent de renforcer la promotion du commerce, de s’engager dans des activités de coopération, y compris la coopération logistique, d’approfondir les liens entre les communautés d’affaires de l’autre et d’accroître les échanges bilatéraux et entre les marchés de l’ASEAN et du CCG.

Les deux parties s’engagent à faire tout leur possible pour accroître considérablement les investissements dans des domaines d’intérêt mutuel, tels que le pétrole et le gaz, les énergies renouvelables, les technologies de l’information, l’innovation, la transformation numérique, la transition verte, la logistique et la production et la transformation agricoles. Compte tenu de leur expertise et de leur expérience, les Émirats arabes unis sont prêts à partager leur expérience avec le Vietnam dans la construction du Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville et à investir dans ce projet.

Photo : VNA/CVN

Reconnaissant le potentiel de coopération bilatérale dans l’industrie halal et sur la base de leurs capacités et de leur expérience, les Émirats arabes unis sont prêts à aider le Vietnam en partageant leur expérience technique et de gestion, en développant leurs ressources humaines et en investissant dans la construction de centres de test, de vérification et de certification halal au Vietnam. De tels efforts contribueront à développer l’écosystème halal au Vietnam au service de la chaîne d’approvisionnement mondiale, y compris celle des Émirats arabes unis.

Les deux parties s’engagent à mettre en œuvre efficacement le protocole d’accord sur la création d’un groupe de travail conjoint pour la coopération économique et commerciale et à envisager la mise en place de nouveaux mécanismes de coopération économique, tels qu’un Conseil d’affaires Émirats arabes unis - Vietnam, un groupe de travail conjoint pour la coopération en matière d’investissement et un fonds d’investissement conjoint Émirats arabes unis-Vietnam.

Coopération dans les domaines de l'énergie, de la science et de l'innovation

Les deux parties reconnaissent l’énergie et la transition verte comme des priorités dans leurs relations bilatérales et s’engagent à renforcer la coopération en fonction de leur potentiel et de leurs forces respectives, sur la base de l’égalité et du bénéfice mutuel.

Les deux parties ont appelé le secteur privé des deux pays à continuer de promouvoir et d’élargir leur coopération en matière de commerce et d’investissement dans le secteur de l’énergie, notamment l’énergie verte et renouvelable, le GNL, la production de pétrole et de gaz, le raffinage et la pétrochimie. Les Émirats arabes unis réaffirment qu’ils continueront à fournir un accès à des approvisionnements fiables en produits pétroliers et gaziers au Vietnam et à encourager la fourniture par le Vietnam de services pétroliers et gaziers de haute qualité aux Émirats arabes unis, tels que l’ingénierie, l’exploitation et la maintenance, entre autres.

Les Émirats arabes unis ont remercié le Vietnam pour ses efforts lors de la COP28 et pour avoir soutenu le succès du consensus des Émirats arabes unis, ainsi que pour avoir approuvé les déclarations de la COP28 sur l’alimentation, la santé et le genre, et le Global Cooling Pledge. Reconnaissant l’importance mondiale de l’action climatique et du développement durable, les deux pays se sont félicités d’une coopération plus étroite dans l’élaboration de politiques, de mécanismes et de solutions techniques et financières pour une transition énergétique juste et une réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Les Émirats arabes unis attendent avec impatience les progrès du Vietnam dans la diversification de ses sources d’énergie pour accroître l’utilisation des énergies renouvelables et réduire la dépendance au charbon, dans le cadre du programme "Partenariat pour une transition énergétique juste" (JET-P) annoncé lors de la COP28 à Dubaï, qui soutient les objectifs du consensus des Émirats arabes unis. Les deux parties ont convenu d’explorer des collaborations potentielles en matière d’investissement dans des projets d’énergie renouvelable, tels que l’énergie éolienne et solaire, et de faire progresser les efforts en matière de protection de l’environnement, de conservation de la biodiversité, de gestion des ressources naturelles, d’action climatique et de modèles d’adaptation durables pour atténuer les effets des catastrophes naturelles.

Les deux parties conviennent de coopérer étroitement dans la transformation numérique, l’innovation, la science et la technologie via le partage d’expériences, la modernisation et l’amélioration des capacités gouvernementales, le développement d’un gouvernement numérique et d’une économie numérique, et la connexion des centres d’innovation des deux pays.

COOPÉRATION DANS LES DOMAINES SOCIO-CULTURELS, LE TRAVAIL, L’ÉDUCATION ET LES ÉCHANGES POPULAIRES

Photo : VNA/CVN

Reconnaissant le rôle fondamental des liens entre les peuples dans le renforcement des relations bilatérales, les deux parties conviennent d’intensifier les activités de promotion du tourisme et les échanges culturels et sportifs. Les deux parties s’efforceront également de promouvoir les initiatives interculturelles, ainsi que dans le domaine du sport. Les Émirats arabes unis sont prêts à aider le Vietnam en investissant dans la formation sportive.

Les deux parties redoubleront d’efforts pour mettre en œuvre efficacement les protocoles d’accord en matière de coopération culturelle et de coopération touristique, intensifier les échanges interpersonnels entre les localités des deux pays, ainsi qu’élargir, améliorer et créer de nouveaux mécanismes et protocoles d’accord de coopération entre les localités des deux pays. Les deux parties négocieront et signeront également un accord sur l’exemption de visa pour les détenteurs de passeports ordinaires des deux pays.

Les deux parties s’engagent à mettre en œuvre efficacement le protocole d’accord sur les ressources humaines et à intensifier leurs efforts pour recruter et fournir la formation nécessaire en matière de compétences professionnelles, de langue, de droit et de culture des Émirats arabes unis aux travailleurs vietnamiens, en particulier aux travailleurs qualifiés, pour travailler aux Émirats arabes unis ou dans tout autre pays/territoire dans lequel les Émirats arabes unis ont des investissements ou des projets contractuels.

Les deux parties renforceront la coopération dans le domaine de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la formation, et lieront les établissements d’enseignement et de recherche des deux pays, en plus d’échanger leur expertise dans divers domaines éducatifs, pédagogiques et universitaires. Les deux parties exploreront la coopération dans le domaine des vaccins et l’échange d’expertise en matière de soins de santé.

VNA/CVN