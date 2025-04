Le Vietnam et le Laos renforcent leurs relations avec l'inauguration du Quai N°3

>> La visite d’État du président Luong Cuong approfondit les liens Vietnam - Laos

>> Le Vietnam attache toujours de l'importance et donne la priorité au développement des relations avec le Laos

Photo: VNA/CVN

Le président vietnamien, Luong Cuong, et le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos et président lao, Thongloun Sisoulith, ont assisté à l'événement.

Le Quai N°3, de 225 m de longueur, peut accueillir des navires de 45.000 DWT, avec une capacité de 2,15 millions de tonnes de marchandises par an. Sa mise en service contribuera au développement économique et social des deux pays, tout en stimulant l’attractivité de la région et en favorisant le commerce et la coopération avec le Laos et le nord-est de la Thaïlande.

Cet événement a marqué une nouvelle étape pour la Société par actions du Port international Laos - Vietnam. Il a en outre illustré la mise en œuvre concrète des engagements pris entre les deux gouvernements vietnamien et lao en matière d'investissement et de développement de quais maritimes, facilitant l’accès du Laos à la mer et renforçant davantage les liens économiques Vietnam - Laos.

Lors de la cérémonie, le vice-Premier ministre lao Saleumxay Kommasith a affirmé que ce projet est un cadeau précieux offert par le Parti, l'État et le peuple vietnamiens au Laos, symbole de la grande amitié et de la solidarité spéciale entre les deux nations.

Le vice-Premier ministre lao a salué l’importance du port de Vung Ang dans la coopération entre les deux pays et a exprimé sa gratitude envers le Vietnam pour avoir créé des conditions propices à la société Lao Asia, pour que cette dernière, en tant que représentant du gouvernement lao, participe dans la Société par actions du Port international Laos - Vietnam, afin de développer les Quai N°1, 2, 3 et de faire passer la participation du Laos de 20% à 60%.

Il a également exprimé l’espoir que le Laos continuera de bénéficier de l’expertise vietnamienne en matière de gestion portuaire, et a assuré que son pays exploitera efficacement le port de Vung Ang pour le bénéfice mutuel des deux peuples.

Photo: VNA/CVN

Pour sa part, le vice-Premier ministre vietnamien Nguyên Chi Dung a souligné que l’inauguration du Quai N°3 est une avancée majeure dans la coopération entre les deux pays.

Il a précisé que, grâce à sa position sur l'axe Nord-Sud et le corridor économique Est-Ouest, le Quai N°3 deviendra un "pont logistique" important entre les deux pays et avec des marchés étrangers.

Pour le Vietnam, ce projet est un levier pour développer la zone économique de Vung Ang en un centre économique clé, attirant des investissements et stimulant le développement socio-économique de Hà Tinh et de ses environs. Pour le Laos, il s'agit d'une nouvelle porte d'accès à la mer, facilitant l'import-export, réduisant les coûts logistiques et renforçant sa compétitivité.

Le vice-Premier ministre a encouragé les entreprises et investisseurs du Laos, du Vietnam et d'autres pays à étudier de nouvelles opportunités d’investissement dans la zone économique de Vung Ang, à développer les infrastructures du port Vung Ang - Son Duong, et à promouvoir l'application de technologies modernes et la transformation numérique.

À cette occasion, le président Luong Cuong, le secrétaire général du PPRL et président lao Thongloun Sisoulith ont assisté à la cérémonie d'accueil du premier navire au quai.

VNA/CVN