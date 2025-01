Le Premier ministre appelle à la solution optimale de la restructuration de l’appareil

Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside jeudi 2 janvier la 7 e réunion du comité de pilotage du gouvernement pour le dressement du bilan de la mise en œuvre de la résolution N°18 du 12 e Comité central du Parti en 2017 sur la poursuite de la réforme et de la restructuration de l’appareil du système politique pour le rendre compact, solide, efficient et efficace.

>> La rationnalisation de l’appareil implique la garantie des intérêts des travailleurs

Photo : VNA/CVN

Le comité de pilotage a indiqué que les 30 ministères et agences gouvernementales ont soumis leurs plans de restructuration organisationnelle et leurs rapports de synthèse sur la mise en œuvre de la résolution, comme demandé. Il a également émis des directives aux comités populaires des provinces et des villes sous l’autorité centrale, garantissant que la réorganisation du système politique de base répond aux progrès et aux exigences fondamentaux.

Le chef du gouvernement, qui est également à la tête du comité de pilotage, a demandé au ministère de l’Intérieur de recueillir des commentaires constructifs de ses membres et de finaliser un rapport avant de le présenter au comité de pilotage et au Politburo. Il a félicité les ministères et les agences pour leurs efforts rapides dans la formulation de trois décrets clés relatifs aux politiques et aux régimes pour les fonctionnaires, les employés et le personnel de l’armée concernés par la restructuration de l’appareil organisationnel, ainsi qu’aux incitations pour attirer et retenir les talents au sein de diverses agences et unités du Parti, de l’État, du Front de la Patrie du Vietnam et des organisations sociopolitiques.

Les ministères et les agences gouvernementales ont été tenus de réviser les documents juridiques pour les amendements et les compléments nécessaires afin de les aligner sur les opérations des ministères et des agences restructurés et réorganisés. Des projets de décrets définissant leurs attributions et leurs missions doivent être préparés pour soumission au gouvernement.

Selon la demande du Premier ministre Pham Minh Chinh, la restructuration de l’appareil organisationnel doit aller de pair avec la rationalisation et l’amélioration de la qualité des fonctionnaires et des employés publics. Il est essentiel de résoudre les problèmes internes au sein des agences et des unités, en veillant à ce que les droits et intérêts légitimes des fonctionnaires, des fonctionnaires, des employés et des travailleurs soient protégés.

Photos : VNA/CVN

En outre, un décret sur la gestion des biens publics doit être rapidement soumis au gouvernement, fournissant une base juridique pour traiter les questions liées aux biens publics pendant le processus de restructuration. En ce qui concerne la restructuration des groupes économiques et des entreprises d’État, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé un examen attentif des modèles réussis, des meilleures pratiques et des approches efficaces pour identifier les solutions optimales.

Le gouvernement gérera directement seulement un nombre restreint de groupes stratégiques qui servent de piliers fondamentaux de l’économie nationale et agissent comme outils de gestion macroéconomique, a-t-il déclaré, les entreprises restantes seront transférées aux ministères concernés pour leur gestion.

VNA/CVN