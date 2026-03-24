Le Vietnam et le Laos renforcent la mise en œuvre de leur connectivité stratégique

Le Parti, l’État et le peuple vietnamiens ont toujours soutenu le processus de réforme globale du Laos et se sont toujours tenus aux côtés du Laos, lui accordant la plus haute priorité en matière de défense nationale, de construction et de développement, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Minh Tâm.

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Photo : VNA/CVN

Lors d’une visite rendue lundi 23 mars au ministre lao des Affaires étrangères, Thongsavanh Phomvihane, suite à l’approbation de sa nomination comme vice-Premier ministre par l’Assemblée nationale du Laos de la Xe législature, le diplomate vietnamien a transmis les félicitations des hauts dirigeants vietnamiens à leurs homologues lao.

L’ambassadeur Nguyên Minh Tâm a adressé ses plus chaleureuses félicitations à Thongsavanh Phomvihane et aux autres hauts dirigeants lao élus et confirmés lors de la première session de l’Assemblée nationale du Laos de la Xe législature.

Il a souligné que leur élection et leur nomination à des postes clés de l’État lao témoignent de la haute estime et de la confiance inébranlable du Parti, de l’État et du peuple lao quant à leur contribution significative à la cause révolutionnaire nationale, ainsi qu’à la construction et au développement du pays.

Le diplomate vietnamien a exprimé sa conviction que, forts de leurs compétences, de leur prestige et de leur vaste expérience, les dirigeants laotiens continueront de guider le pays vers la mise en œuvre réussie de la Résolution du XIIe Congrès national du Parti et du 10e plan quinquennal de développement socio-économique (2026-2030), en vue de bâtir un Laos pacifique, indépendant, démocratique, unifié et prospère suivant les objectifs du socialisme.

Il a également souligné l’importance de consolider et d’approfondir les liens d’amitié, de solidarité, de coopération globale et stratégiques qui unissent le Vietnam et le Laos, de manière toujours plus concrète et efficace.

L’ambassadeur Nguyên Minh Tâm a remercié le ministère lao des Affaires étrangères, ainsi que le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Thongsavanh Phomvihane, pour leur soutien constant et les conditions favorables qu’ils offrent à l’ambassade du Vietnam pour l’accomplissement de ses missions.

Il a affirmé que l’ambassade continuera de jouer un rôle de pont pour la mise en œuvre effective des accords de haut niveau entre les deux Partis et les deux États, ainsi que des accords de coopération entre les deux gouvernements, ministères, secteurs et collectivités locales, y compris entre les deux ministères des Affaires étrangères.

Pour sa part, Thongsavanh Phomvihane a remercié l’ambassadeur pour sa visite et les félicitations opportunes des dirigeants vietnamiens, soulignant que cela témoigne de la relation unique et privilégiée qui unit les deux pays. Il a informé la partie vietnamienne des principaux résultats de la journée inaugurale de l’Assemblée nationale du Laos de la Xe législature, notamment l’élection et la nomination des principaux dirigeants des organes de l’État et du gouvernement.

Le vice-Premier ministre lao a affirmé que dans ses nouvelles fonctions, il continuera de charger les organes compétents de mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau et de promouvoir davantage la cohésion stratégique entre les deux pays.

Il a exprimé l’espoir que les deux ministères des Affaires étrangères et l’ambassade du Vietnam maintiendraient une étroite coordination, renforceraient les échanges d’informations, partageraient leurs expériences et se soutiendraient mutuellement au sein des instances régionales et internationales, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et au-delà.

VNA/CVN