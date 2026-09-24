Les créateurs de contenu, nouveaux relais de la communauté vietnamienne au Japon

L’ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hiêu, a rencontré à Tokyo une trentaine de créateurs de contenu et de personnalités vietnamiennes influentes sur les réseaux sociaux (KOL), ainsi que des représentants des médias vietnamiens au Japon.

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Photo : VNA/CVN

Cette rencontre s’inscrit dans une série d’activités visant à concrétiser la Résolution N°23-NQ/TW au sein de la communauté vietnamienne au Japon et à renforcer le rôle des créateurs de contenu dans la mise en relation de la communauté et la promotion de l’image du Vietnam.

L’ambassadeur a souligné que les relations Vietnam - Japon se développaient dans de nombreux domaines et que les échanges entre les peuples demeuraient un élément important des relations bilatérales. Grâce à leur large audience, les KOL peuvent contribuer à renforcer ces échanges.

La communauté vietnamienne au Japon compte actuellement plus de 700 000 personnes, ce qui en fait la deuxième plus importante communauté vietnamienne à l’étranger. Cette évolution nécessite de renforcer les liens, la solidarité et l’image positive des Vietnamiens au sein de la société japonaise.

Dans le contexte du développement rapide de l’intelligence artificielle et des réseaux sociaux, Pham Quang Hiêu a appelé les influenceurs à coopérer davantage avec l’ambassade et les médias vietnamiens, à privilégier les sources officielles et à contribuer à lutter contre les fausses informations et les contenus nuisibles. Ils sont également encouragés à relayer, lorsque nécessaire, les informations relatives à la souveraineté maritime et insulaire du Vietnam, ainsi que les avis de protection consulaire en cas d’urgence.

Nguyên Huu Manh Khoi, cofondateur de HONTO TV, a indiqué que son organisation cherchait à informer non seulement les Vietnamiens au Japon, mais aussi les Japonais intéressés par le Vietnam. Les contenus doivent donc répondre aux attentes de ces deux publics et s’appuyer sur des sources fiables.

Face aux questions de droits d’auteur, HONTO TV privilégie la production de contenus originaux, notamment des reportages sur le droit, les parcours de vie et l’intégration des Vietnamiens au Japon. Selon lui, la portée et le nombre d’abonnés de la plateforme ont augmenté de plus de 400% après deux ans d’expérimentation.

De son côté, Nguyên Khanh Ly, administratrice de la page NÀ NÍ, a estimé que les réseaux sociaux constituaient désormais une source d’information essentielle pour la communauté vietnamienne au Japon. Ses différentes plateformes comptent plusieurs millions d’abonnés et relaient notamment des informations sur les stagiaires, les étudiants, les entreprises et la vie quotidienne des Vietnamiens.

Elle a souhaité que ces plateformes servent de passerelle entre l’ambassade, les autorités vietnamiennes et la communauté, notamment pour diffuser rapidement les informations juridiques et les messages importants.

Photo : VNA/CVN

Les influenceurs ont également proposé de renforcer la coopération entre l’ambassade, les autorités japonaises et la communauté vietnamienne des créateurs de contenu. La collaboration entre la police japonaise et les KOL vietnamiens pour diffuser des informations sur la législation a notamment été citée comme un modèle efficace.

Pham Quang Hiêu a enfin souligné l’importance de renforcer la solidarité, l’entraide et l’image positive de la communauté vietnamienne au Japon. Il a réaffirmé que le travail communautaire constituait une priorité et s’est déclarée prête à soutenir de nouvelles initiatives de coopération entre les autorités, les médias et les créateurs de contenu vietnamiens au Japon.

VNA/CVN