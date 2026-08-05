Le président de l'AN thaïlandaise entame une visite officielle au Vietnam

Sophon Zaram, président de l’Assemblée nationale (AN) et président de la Chambre des représentants de Thaïlande, est arrivé à Hanoï dans la matinée du 5 août, entamant une visite officielle au Vietnam du 5 au 7 août, à l’invitation de Trân Thanh Mân, président de l’AN du Vietnam.

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Photo: VNA/CVN

À l’aéroport international de Nôi Bài, la délégation thaïlandaise a été accueillie par Nguyên Doan Anh, vice-président de l’AN, et Vu Hai Hà, vice-président permanent de la Commission de la défense, de la sécurité et des affaires extérieures de l’AN.

La visite officielle au Vietnam de Sophon Zaram revêt une importance particulière. Elle intervient à l'occasion du 50ᵉ anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (6 août 1976-2026), un peu plus de deux mois après la visite officielle en Thaïlande du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République Tô Lâm en mai et celle au Vietnam du Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul en juin dernier.

Cette visite témoigne de l'importance que la Thaïlande attache à ses relations avec le Vietnam et de la volonté des organes législatifs des deux pays de renforcer le rôle de la diplomatie parlementaire. Elle vise également à favoriser la mise en œuvre des accords conclus par les hauts dirigeants des deux pays ainsi que de l'accord de coopération conclu pour la période 2023-2028 entre l'Assemblée nationale du Vietnam et la Chambre des représentants thaïlandaise.

Dans un entretien accordé au correspondant de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) à Bangkok, l'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viêt Hung, a indiqué que cette visite offrirait également l'occasion de renforcer les échanges d'expériences en matière d'activité législative, de contrôle parlementaire et de prise de décision sur les grandes questions nationales, tout en intensifiant les échanges de délégations à tous les niveaux.

Selon lui, les deux parties poursuivront leur coordination et leur soutien mutuel au sein des forums parlementaires régionaux et internationaux, notamment l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA) et l'Union interparlementaire (UIP). L'ambassadeur a exprimé l'espoir que cette visite donnera un nouvel élan à la mise en œuvre des accords de coopération déjà conclus et ouvrira la voie à un renforcement des partenariats dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, de la connectivité, de l'éducation, des sciences et technologies, de l'innovation, des échanges entre les peuples ainsi que de la coordination au sein des mécanismes régionaux, en particulier de l'ASEAN.

VNA/CVN