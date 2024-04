Le Vietnam attache de l’importance à la promotion des relations avec le Bénin

Le ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, a eu lundi 15 avril un entretien téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération du Bénin, Olushegun Adjadi Bakari.

Photo : VNA/CVN

Le ministre Bùi Thanh Son a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance à son amitié et sa coopération traditionnelles avec le Bénin et souhaitait les promouvoir. Il a souligné que le potentiel de coopération demeurait important, de sorte que les deux parties devaient promouvoir la coopération économique bilatérale.

Il a proposé aux deux parties de mettre en œuvre prochainement le protocole d'accord de coopération entre les deux ministères des Affaires étrangères signé en décembre dernier, en organisant rapidement leur première réunion de consultation politique.

De son côté, le ministre Olushegun Adjadi Bakari a proposé aux deux parties d'achever bientôt les négociations pour parvenir à la signature d'un protocole d'accord de coopération dans le secteur agricole, soulignant le souhait d'accueillir prochainement une délégation du ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement Rural au Bénin.

Le Bénin est prêt à soutenir le Vietnam dans la promotion de la coopération avec la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), a déclaré Olushegun Adjadi Bakari.

À cette occasion, les deux ministres ont convenu de renforcer l'échange de délégations, de créer des conditions favorables aux échanges d'informations entre entreprises et investisseurs, de promouvoir le commerce et l'investissement, ainsi que la coopération dans l'agriculture, etc.

Ils ont également convenu de se coordonner activement pour signer prochainement un accord sur l'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de services, ainsi que d'autres documents, pour créer un cadre juridique favorable à la coopération bilatérale.

VNA/CVN