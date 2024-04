Vietnam et Cuba continuent de promouvoir la coopération en matière de sécurité

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont évalué les résultats de leur coopération en 2023 et discuté de nombreux contenus de coopération concernant la sécurité nationale, la lutte contre la criminalité, l'élaboration de documents juridiques, la santé, la lutte contre les incendies et le sauvetage, la logistique, la coopération technique et la formation.

Partageant l'opinion sur l’évolution continue complexe de la situation internationale et régionale en 2024 et dans les années suivantes, avec divers types de criminalité, notamment la criminalité transnationale, la criminalité de haute technologie et la criminalité liée à la drogue, à la traite des êtres humains qui ont tendance à augmenter rapidement, les deux parties ont souligné la nécessité d'élargir et de renforcer la coopération bilatérale pour les intérêts nationaux et la sécurité de chaque pays.

Renforcer la coopération

Sur cette base, les deux parties sont convenues de promouvoir davantage la coopération dans les domaines de la sécurité et de la police ; de renforcer la coopération dans la lutte contre la criminalité organisée, la criminalité transnationale, la criminalité de haute technologie, la criminalité terroriste, la criminalité liée à la traite des êtres humains et de nouveaux types de criminalité et les menaces non traditionnelles à la sécurité ; d’intensifier la coopération dans le domaine des opérations techniques et professionnelles.

Les deux parties sont également convenues de coordonner ensemble dans la recherche et la mise en œuvre de projets, d’ouvrages de recherche scientifique, d’appliquer des nouvelles technologies et de sortir d'équipements spécialisés ; d’améliorer les capacités des officiers et des soldats.

Concernant le secteur de la santé, les deux ministères du Vietnam et de Cuba continuent de promouvoir leur coopération dans le traitement du cancer, les interventions cérébrovasculaires et la transplantation d'organes, la formation, le transfert de technologie de cellules souches et de gènes, l’application de méthodes de traitement utilisant des anticorps, des vaccins…

VNA/CVN