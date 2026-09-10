Le Vietnam et la France approfondissent leur Partenariat stratégique global

Le Vietnam accorde de l’importance à ses relations avec la France, qu’il considère comme l’un de ses partenaires de premier plan en Europe et sur la scène internationale, a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, lors d’une rencontre, le 10 septembre à Paris, avec son homologue français Jean-Noël Barrot.

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Photo : VNA/CVN

Cette rencontre intervenait dans le cadre de la visite officielle en France du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm, son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut niveau.

Le ministre Lê Hoài Trung a exprimé le souhait que les deux parties poursuivent leur étroite coordination afin d’approfondir leur Partenariat stratégique global de manière substantielle et efficace, à la hauteur du potentiel, des atouts et des besoins de développement des deux pays.

Sur la base des grandes orientations de coopération entre le Vietnam et la France, les deux ministres ont convenu que leurs ministères devaient renforcer leur rôle de coordination et œuvrer à la mise en œuvre effective, par les ministères et secteurs concernés, des engagements et accords conclus par les dirigeants des deux pays, notamment la Déclaration commune et le Plan d’action Vietnam - France pour la période 2026 - 2028, afin d’obtenir des avancées concrètes dans les domaines de coopération prioritaires.

À cette occasion, le chef de la diplomatie vietnamienne, Lê Hoài Trung, a invité son homologue français à se rendre au Vietnam à une date appropriée afin de poursuivre les échanges sur des mesures concrètes visant à promouvoir les relations bilatérales et à renforcer la coordination entre les deux ministères des Affaires étrangères.

Les deux ministres ont également échangé sur plusieurs questions internationales et régionales d’intérêt commun, notamment la situation au Moyen-Orient, en Ukraine et en Mer Orientale. Ils ont souligné l’importance de promouvoir la coopération multilatérale et de respecter le droit international.

VNA/CVN