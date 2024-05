Vietnam - Chine

Une délégation de Hanoï en visite de travail au Guangdong

Photo : HNM/CVN

En rencontrant Yuan Gujie, membre du Comité permanent du Comité provincial du PCC du Guangdong et secrétaire de la Commission politique et juridique du Comité provincial du PCC du Guangdong, Nguyên Van Phong a affirmé que Hanoï accordait une importance particulière à ses relations avec la Chine en général et ses localités en particulier, dont le Guangdong.

Selon lui, Hanoï accélère le rythme du développement urbain, donc la coopération dans la gouvernance urbaine et la construction urbaine dispose encore d’une grande marge de manœuvre.

Hanoï souhaite étudier des expériences du Guangdong en cette matière, a déclaré Nguyên Van Phong, ajoutant que la capitale vietnamienne créerait des conditions favorables aux entreprises du Guangdong désireuses à venir investir sur son sol.

De son côté, Yuan Gujie s’est déclarée convaincue que la coopération entre le Guangdong et le Vietnam en général et Hanoï en particulier continuerait de se développer sur le principe du bénéfice mutuel.

Le même jour, Nguyên Van Phong a eu une séance de travail avec Guo Yonghang, membre du Comité permanent du Comité provincial du PPC du Guangdong, secrétaire du Comité municipal du PPC de Guangzhou.

Hanoï souhaite renforcer les échanges et la coopération avec la province du Guangdong et la ville de Guangzhou, notamment dans la culture, la formation de cadres, l’échange d’étudiants selon Nguyen Van Phong.

Il a également exprimé la volonté d’accélérer la promotion de l’investissement, notamment dans les secteurs où le Guangdong a des atouts, tels que le développement d’infrastructures urbaines, la gouvernance urbaine, les infrastructures de transport, la transformation numérique, le développement vert et l’industrie des semi-conducteurs.

Pour sa part, Guo Yonghang a proposé à Hanoï, au Guangdong et à Guangzhou d’améliorer l’efficacité de leurs activités de coopération, contribuant à concrétiser des contenus conclus par les dirigeants des deux pays.

Durant son séjour, la délégation de Hanoï a participé à un colloque à Guangzhou sur la préservation et la promotion des patrimoines culturels.

Le 23 mai, elle a assisté à la cérémonie de clôture d’une formation de cadres de la capitale vietnamienne à l’Université de technologie de Chine du Sud.

VNA/CVN