Le dirigeant Tô Lâm rencontre les dirigeants de grands groupes américains

Dans le cadre de sa participation au débat général de haut niveau de la 81 e session de l’Assemblée générale de l’ONU et de ses activités bilatérales aux États-Unis, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien Tô Lâm a participé, le 23 septembre à New York, à une table ronde avec des représentants de grandes entreprises américaines.

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Photos : VNA/CVN

L’événement était organisé par la Chambre de Commerce américaine à Hanoï (AmCham), le Conseil des affaires États-Unis-ASEAN (USABC) et des entreprises des deux pays, en coordination avec les organismes vietnamiens concernés.

Les discussions ont notamment porté sur les sciences et technologies, l’innovation et la compétitivité industrielle, la transition énergétique et la croissance verte, le développement des infrastructures, ainsi que les marchés de capitaux et les investissements de qualité.

S’exprimant lors de la rencontre, le dirigeant Tô Lâm a salué les propositions des dirigeants d’entreprises dans les domaines des technologies, de la production avancée, de l’énergie, des infrastructures, de la finance et de l’investissement. Il a estimé que les échanges témoignaient de l’intérêt et de la confiance des entreprises américaines envers le Vietnam.

Il a appelé à renforcer la qualité de la coopération économique bilatérale, au-delà de l’augmentation des échanges commerciaux et des investissements, en mettant l’accent sur la technologie, la productivité, l’innovation et la participation des entreprises des deux pays aux chaînes de valeur stratégiques.

Trois axes de coopération

Le dirigeant vietnamien a proposé trois axes de coopération avec les entreprises américaines.

Le premier concerne les sciences et technologies, l’innovation et le renforcement de la compétitivité industrielle. Le Vietnam considère ces domaines ainsi que la transformation numérique comme des moteurs essentiels de sa croissance. Il accorde également de l’importance à la qualité des investissements, aux technologies transférées, à la R&D, à la formation et aux liens avec les entreprises vietnamiennes. Tô Lâm a appelé les groupes américains à contribuer à la formation d’ingénieurs, d’experts et de cadres et à aider les entreprises vietnamiennes à intégrer les chaînes de valeur mondiales.

Le deuxième axe porte sur l’énergie, les infrastructures et une croissance verte et résiliente. Selon le hqut dirigeant Tô Lâm, le développement énergétique doit garantir la sécurité énergétique, des coûts raisonnables et la compétitivité. Les infrastructures doivent renforcer la connexion entre les régions économiques, les centres de production, les ports, les aéroports et les marchés internationaux. La transition verte doit également ouvrir de nouvelles possibilités industrielles et commerciales.

Le troisième axe concerne le développement d’un système financier et d’un marché des capitaux capables de soutenir la prochaine phase de croissance. Le Vietnam encourage notamment les investissements à long terme, le capital-risque, la finance verte et les fonds spécialisés. Les institutions financières américaines sont invitées à contribuer au développement des capacités du marché et à la gestion des risques.

Le dirigeant Tô Lâm a également appelé les entreprises américaines à considérer le Vietnam non seulement comme une base de production, mais aussi comme un marché de consommation en expansion et une porte d’entrée vers l’ASEAN. Le Vietnam se dit prêt à accroître ses importations de produits et services technologiques américains et souhaite un accès équitable et transparent du Vietnam au marché américain.

Le dirigeant vietnamien a réaffirmé la volonté de poursuivre la réforme institutionnelle, de simplifier les procédures administratives, de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs et de renforcer une concurrence saine. Le Vietnam continuera également à investir dans les ressources humaines, l’énergie, les transports, la logistique, les infrastructures numériques, les marchés de capitaux et l’écosystème d’innovation.

Photos : VNA/CVN

Concernant l’intelligence artificielle, il a salué les investissements des grands groupes technologiques américains et indiqué que le Vietnam souhaitait accéder aux technologies d’IA avancées tout en favorisant un développement et une utilisation responsables de l’IA.

Il a enfin appelé l’US-ABC et l’AmCham à renforcer leur rôle de passerelle entre les entreprises et les autorités, afin de transformer les propositions en projets concrets. Les accords conclus devront être suivis de plans précis, avec des responsables et des échéances clairement définis.

Le dirigeant Tô Lâm a exprimé sa confiance dans l’ouverture d’une nouvelle étape, plus qualitative, approfondie et durable, du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et les États-Unis.

À l’issue de la rencontre, il a assisté à la cérémonie de remise de contrats et d’accords de coopération entre des organismes et entreprises vietnamiens et américains dans les domaines de la transformation numérique, des hautes technologies, de l’IA, de l’aviation, de l’énergie verte, de la santé et des télécommunications.

VNA/CVN