Le dirigeant Tô Lâm appelle à renforcer le partenariat stratégique intégral Vietnam - États-Unis

Dans le cadre de sa participation au débat général de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations unies et de ses activités bilatérales aux États-Unis, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a reçu, le 23 septembre au matin (heure locale), à New York, le sénateur du Montana Steve Daines, membre de la Commission des affaires étrangères du Sénat américain.

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Le dirigeant Tô Lâm a hautement apprécié l’affection, l’attention et les contributions positives du sénateur aux relations entre les deux pays, notamment ses efforts, avec le sénateur Jeff Merkley, pour promouvoir l’adoption par le Sénat américain d’une résolution commémorant le 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis.

Photo : VNA/CVN

Il a affirmé que le Vietnam considérait les États-Unis comme l’un de ses partenaires revêtant une importance stratégique majeure et souhaitait poursuivre, avec les États-Unis, l’approfondissement du partenariat stratégique intégral entre les deux pays, de manière stable, substantielle et efficace. Il a demandé au sénateur Steve Daines, compte tenu de son rôle et de son influence au Sénat, de continuer à contribuer à la promotion des relations bilatérales et des domaines de coopération mutuellement bénéfiques.

Le sénateur Steve Daines a exprimé son impression face aux réalisations obtenues par le Vietnam dans son développement au cours des dernières années et aux avancées positives dans les relations entre les deux pays. Il a affirmé que le Vietnam était un partenaire important des États-Unis dans la région et exprimé son souhait de continuer à contribuer au renforcement des relations vietnamo-américaines, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce et d’autres secteurs d’intérêt commun.

Saluant le discours prononcé la veille par le dirigeant To Lam devant l’Assemblée générale des Nations unies, le sénateur Steve Daines a estimé que le message du Vietnam sur la responsabilité, la coopération et une vision en faveur de la paix, de la stabilité et du développement durable revêtait une profonde signification dans le contexte international actuel. Il a souligné que le monde avait besoin de davantage de pays responsables comme le Vietnam et de dirigeants dotés d’une vision comme le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam.

Abordant les domaines de coopération concrets, le dirigeant To Lam a souligné que l’économie et le commerce devaient continuer à constituer un pilier et un moteur important des relations entre les deux pays. Il a proposé que les deux parties achèvent rapidement les négociations sur un accord commercial réciproque, équitable et équilibré, tout en réglant de manière satisfaisante les questions en suspens, dans un esprit d’objectivité, d’équilibre des intérêts et conformément au partenariat stratégique intégral.

Il a également proposé de renforcer la coopération dans les domaines des sciences et technologies, de l’innovation, de l’énergie, de la réparation des séquelles de la guerre, de la défense et de la sécurité, ainsi que les échanges entre les peuples. Il a encouragé l’élargissement de la coopération entre l’État du Montana et les localités vietnamiennes, notamment dans l’agriculture, l’énergie, les technologies et les minerais stratégiques.

Le sénateur Steve Daines a exprimé son accord avec les orientations présentées par le dirigeant vietnamien et estimé que les deux parties disposaient encore d’un important potentiel pour élargir leur coopération, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’agriculture, de l’énergie ainsi que dans la coopération entre le Montana et les localités vietnamiennes.

Le sénateur a affirmé continuer à contribuer à la promotion des relations vietnamo-américaines, notamment à la réparation des séquelles de la guerre, au renforcement de la compréhension mutuelle et de la confiance, ainsi qu’au développement stable, substantiel et efficace du partenariat stratégique intégral.

VNA/CVN