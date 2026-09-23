Le haut dirigeant Tô Lâm reçoit des représentants de grands groupes économiques américains

Dans le cadre de sa mission aux États-Unis pour participer au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU et mener des activités bilatérales, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien Tô Lâm a reçu le 23 septembre à New York des représentants de plusieurs grands groupes économiques mondiaux.

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Lors de sa rencontre avec Troy Rohrbaugh, coprésident de la banque JPMorgan Chase, l’une des principales institutions financières mondiales, M.To Lam a salué la réputation et la position de la banque sur les marchés financiers internationaux ainsi que son soutien au gouvernement et aux entreprises vietnamiennes dans la mobilisation de capitaux internationaux.

Photo: VNA/CVN

Troy Rohrbaugh a exprimé son souhait de poursuivre la coopération et d’investir au Vietnam. Il a souligné que les investisseurs internationaux appréciaient la stabilité macroéconomique et le potentiel de croissance à long terme du pays. JPMorgan Chase est prêt à partager son expérience et à soutenir le développement d’un marché financier et d’un marché des capitaux modernes, transparents et conformes aux normes internationales.

M. To Lam a indiqué que le Vietnam poursuivait des objectifs de croissance élevée et mettait en œuvre d’importants projets dans les infrastructures, l’énergie et la transformation numérique. Il a souhaité que JPMorgan Chase continue à aider le Vietnam à renforcer ses liens avec les milieux financiers et d’investissement internationaux afin d’attirer des capitaux de qualité.

Il a également demandé à la banque de soutenir le gouvernement, les banques commerciales et les entreprises vietnamiennes dans l’accès aux sources de financement internationales, notamment par l’émission d’obligations internationales et le crédit à l’exportation, ainsi que de partager son expérience en matière de gestion de la dette et des réserves de devises étrangères.

Lors de sa rencontre avec Robert Thomson, vice-président exécutif et responsable mondial des relations gouvernementales de Visa, le haut dirigeant vietnamien To Lam a salué les plus de 30 années de présence de Visa au Vietnam, notamment dans les paiements numériques, les transports publics, les services publics et le tourisme numérique.

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Robert Thomson a souhaité approfondir la coopération avec les partenaires vietnamiens et soutenir la transformation numérique et le développement des paiements numériques au Vietnam. Il a souligné le dynamisme du pays dans les domaines des sciences, des technologies et de l’innovation, notamment dans les paiements électroniques, qui figurent parmi les priorités de développement de Visa.

Le secrétaire général du Parti et président To Lam a souligné que le Vietnam accélérait la transformation numérique nationale et développait l’économie, la société et le gouvernement numériques. Les paiements numériques constituent, selon lui, un élément important de l’infrastructure de l’économie numérique et contribuent directement à la productivité, à la transparence, au commerce électronique, au tourisme et aux services publics.

Il a demandé à Visa de soutenir notamment l’élargissement des paiements numériques dans le secteur public, le développement des transports publics numériques, du tourisme numérique et l’intégration des petites et moyennes entreprises dans l’économie numérique. Il a également appelé au partage de technologies et d’expériences dans la prévention de la fraude, ainsi qu’au renforcement des capacités des banques, entreprises et organismes de gestion.

M. To Lam a enfin affirmé que le Vietnam était prêt à accompagner Visa pour transformer les initiatives actuelles en programmes de plus grande envergure et en résultats mesurables.

VNA/CVN