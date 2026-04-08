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Le Vietnam en bonne voie pour la reclassification en marché émergent secondaire

La publication par FTSE Russell des résultats de son évaluation intermédiaire, assortie de jugements positifs sur le marché boursier vietnamien, dépasse le simple cadre technique. Elle reflète des avancées concrètes dans les réformes et la gestion macroéconomique menées par le gouvernement vietnamien.

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Selon David Sol, directeur mondial des politiques chez FTSE Russell, l’examen de mars 2026 confirme que "les améliorations clés soutenant la reclassification prévue en septembre 2026 sont en bonne voie". En octobre 2025, l’organisation avait déjà reconnu que le Vietnam remplissait les critères pour accéder au statut de marché émergent secondaire. Toutefois, certains obstacles opérationnels limitaient encore l’afflux de capitaux internationaux à grande échelle.

Photo: VNA/CVN

Les résultats de l'évaluation intermédiaire publiés par FTSE Russell reflètent aussi des progrès concrets en matière d’accès au marché et de fonctionnement opérationnel, des éléments essentiels pour les investisseurs mondiaux. Cela est considéré comme une avancée dans le processus de reclassification du marché boursier vietnamien, contribuant à renforcer la confiance dans son efficacité opérationnelle et sa capacité à attirer des flux de capitaux internationaux plus durables.

Lors d'une interview accordée au reporter de l'Agence Vietnamienne d'Information à Londres, Christine Le, présidente de l'Association vietnamienne des finances et des investissements au Royaume-Uni, a souligné qu’il s’agit d'"une preuve claire de l’efficacité et de la cohérence des réformes engagées, ainsi que d’une amélioration réelle des conditions d’accès et d’investissement".

Le marché vietnamien passe ainsi d’une conformité formelle à une mise en œuvre effective des standards internationaux. Les réformes récentes - suppression de l’exigence de préfinancement, création de mécanismes pour gérer les transactions non abouties et ouverture aux courtiers internationaux - ont levé des obstacles de longue date pour les investisseurs étrangers. Elles contribuent à réduire les risques opérationnels et à renforcer la confiance des investisseurs, dans un contexte macroéconomique stable et de gouvernance cohérente.

Un impact majeur de cette évolution réside dans le repositionnement du Vietnam dans les flux mondiaux de capitaux. À la lumière des progrès relevés par FTSE Russell après la revue de mars 2026, le Vietnam s’oriente progressivement vers une intégration dans les stratégies d’allocation d’actifs des investisseurs mondiaux. Cette évolution devrait non seulement accroître les volumes de capitaux, mais aussi en améliorer la qualité, en favorisant des flux plus stables et de long terme plutôt que spéculatifs.

Malgré ces perspectives favorables, la reclassification impose des exigences accrues. Christine Le souligne que les priorités doivent désormais porter sur le maintien de standards élevés, l’amélioration continue de l’accès au marché, la qualité des actifs et de la gouvernance d’entreprise, ainsi que la modernisation des infrastructures et de la gestion des risques. La stabilité macroéconomique et la cohérence des politiques restent des facteurs déterminants pour la crédibilité du marché.

Aux côtés de MSCI et S&P Dow Jones Indices, FTSE Russell joue un rôle clé dans l’orientation des flux d’investissement mondiaux. Les indices qu’il établit servent de boussole pour les investisseurs institutionnels, des fonds indiciels aux gestionnaires d’actifs.

FTSE Russell est un fournisseur mondial d’indices de premier plan qui crée et gère une large gamme d’indices, de données et de solutions analytiques pour répondre aux besoins des clients dans les catégories d’actifs, les styles et les stratégies. Couvrant 98% du marché des placements, nos indices offrent une image fidèle des marchés mondiaux, combinée aux connaissances spécialisées acquises lors du développement de références locales dans le monde entier.

VNA/CVN