Conflit au Moyen-Orient

Transports et logistique : des exonérations ciblées face à la hausse des coûts

Le ministère des Finances a promulgué la circulaire n° 40/2026/TT-BTC, instaurant une exemption de plusieurs frais et redevances afin de soutenir la production et les activités économiques dans les secteurs des transports et des communications. Cette mesure est en vigueur du 7 avril au 30 juin 2026.

>> Des mesures de transport face au conflit au Moyen-Orient

>> Conflit au Moyen-Orient : pressions sur les entreprises vietnamiennes et pistes de réponse

>> Tây Ninh s’impose comme un nouveau pôle industriel et logistique dans le Sud

>> Production et exportations vietnamiennes freinées par la hausse des coûts

>> Les exportations de poivre rebondissent fortement malgré les difficultés logistiques

Photo : VNA/CVN

Dans le secteur de l’aviation, la nouvelle réglementation prévoit l'exonération de plusieurs redevances, à l’exception notable des frais d’évaluation pour la délivrance des permis d’accès aux zones restreintes des aéroports et aérodromes.

Le domaine maritime bénéficie également de cet allègement, avec une exonération totale des frais et redevances maritimes pour les navires entrant et sortant des zones maritimes réglementées dans la circulaire 261/2016/TT-BTC, modifiée et complétée par les circulaires 90/2019/TT-BTC et 74/2021/TT-BTC.

Une exonération des frais et redevances applicables aux ports et embarcadères des voies navigables intérieures est également prévue.

L’utilisation des infrastructures ferroviaires nationales financées par l’État est également exonérée de frais pendant toute la période d’application de la circulaire.

Selon les analystes économiques, ces mesures visent à soutenir les entreprises et les citoyens dans un contexte difficile, marqué par les répercussions du conflit au Moyen-Orient, qui provoquent une forte volatilité des prix des carburants, entraînant une hausse des coûts de transport, de logistique et des prix des marchandises.

VNA/CVN