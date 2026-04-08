Dông Thap renforce la gestion de sa flotte et le contrôle des captures

Pour faire lever le «carton jaune» imposé par l’Union européenne (UE), la province de Dông Thap (Sud) déploie des mesures draconiennes pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

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Avec l’ambition de bâtir une industrie halieutique responsable, durable et transparente, les autorités locales ont placé la gestion rigoureuse de la flotte, le contrôle strict des volumes débarqués et la numérisation de la chaîne d’approvisionnement au cœur de leur stratégie. Ces efforts visent non seulement à satisfaire aux exigences rigoureuses du marché international, mais aussi à préserver les ressources marines pour les générations futures.

La sensibilisation constitue le fer de lance de l’action de Dông Thap, suivant une approche de proximité. Au-delà des campagnes de communication généralistes, la province a mobilisé des cadres spécialisés pour accompagner directement chaque propriétaire de navire et chaque pêcheur dans l’appropriation des cadres juridiques.

Cette démarche ne se limite pas à la diffusion de textes réglementaires ; elle inclut un guidage pratique sur la gestion et le contrôle des navires en pleine mer. Cette coordination étroite entre les forces fonctionnelles a permis d’instaurer un réseau de surveillance capable d’intercepter précocement tout risque d’infraction aux zones de pêche autorisées.

Le contrôle de la flotte demeure le maillon central du dispositif provincial. La province a procédé à un recensement exhaustif de l’état des navires, ciblant particulièrement les bateaux dits «des trois non» : sans enregistrement, sans inspection technique et sans licence. Les embarcations ne remplissant pas les conditions d’exploitation sont consignées dans des zones de mouillage sous surveillance locale, interdisant toute sortie clandestine.

Photo : VNA/CVN

Les forces de l’ordre, notamment les gardes-frontières, l’inspection des pêches et les autorités portuaires, maintiennent une vigilance constante aux embouchures des fleuves, refusant systématiquement le départ de tout navire non équipé du système de surveillance par satellite (VMS) ou ne répondant pas aux normes de sécurité.

Des navires suivis en temps réel

Parallèlement à la gestion à quai, la surveillance des activités en mer s’appuie sur des technologies de pointe. Désormais, 100 % des navires de la province sont suivis en temps réel via le système VMS, avec une attention particulière pour ceux opérant dans les zones maritimes limitrophes. Toute interruption de signal supérieure à six heures est immédiatement signalée et sanctionnée.

La coopération avec les forces de la Garde côtière des zones 3 et 4 garantit une fluidité de l’information et une intervention rapide en cas d’incident. Grâce à cette fermeté, la liste des navires à haut risque est actualisée en permanence, permettant aux autorités de mener des inspections ciblées et préventives.

La transparence de la chaîne de valeur et la traçabilité des produits ont également franchi un cap décisif grâce au numérique. À Đồng Tháp, la déclaration et la certification de l’origine des produits de la pêche (SC et CC) s’effectuent désormais intégralement via le système électronique eCDT.

Cette dématérialisation simplifie les démarches administratives tout en éradiquant les tentatives de falsification de dossiers pour les lots destinés à l’exportation. Dans les deux ports de pêche de type 2, Mỹ Tho et Vàm Láng, l’intégralité des volumes débarqués est enregistrée en temps réel dans la base de données nationale. Depuis le début de l’année 2024, ces ports ont accueilli plus de 12 300 entrées de navires pour un tonnage dépassant 82 700 tonnes, témoignant de l’efficacité opérationnelle du système de contrôle local.

Photo : VNA/CVN

Les statistiques récentes de la province confirment une mutation profonde des comportements. À ce jour, la totalité des navires en activité dans la province est équipée du VMS et répertoriée dans la base de données nationale des pêches. Pour les rares bateaux hors service ou saisis par les banques, les autorités ont identifié leurs coordonnées exactes de mouillage afin de prévenir toute fraude. Le suivi 24 h/24, couplé au journal de bord électronique, est devenu un outil indispensable pour une gestion synchronisée, du départ du port jusqu’à la mise sur le marché.

Outre les mesures administratives, la province accompagne ses pêcheurs par des politiques de soutien concrètes. Le comité populaire provincial a adopté des résolutions majeures pour aider financièrement ceux souhaitant se reconvertir ou moderniser leurs équipements VMS. Ces mesures incitatives agissent comme un levier économique, réduisant la pression sur les ressources halieutiques tout en encourageant une conformité volontaire à la loi.

Plus précisément, il s’agit de la Résolution n° 47/2025/NQ-HĐND, datée du 31 décembre 2025, relative à la politique de soutien à la reconversion professionnelle et au démantèlement des navires de pêche n’ayant plus de besoins d’exploitation. À cela s’ajoute la Résolution n° 48/2025/NQ-HĐND, également du 31 décembre 2025, portant sur le soutien aux pêcheurs pour la mise à niveau, le remplacement et le maintien de la connexion du système de surveillance des navires (VMS). Actuellement, la province parachève son Projet de développement durable des produits halieutiques pour la période 2026-2030.

Selon l’évaluation du Comité populaire provincial, grâce à l’appui technique des unités relevant du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, à la direction rigoureuse du Comité provincial du Parti, ainsi qu’au dynamisme des pêcheurs locaux, la lutte contre la pêche INN sur le territoire a connu des mutations positives et des résultats tangibles. En conséquence, depuis 2024, aucun navire de pêche de la province de Dông Thap n’a été signalé pour violation des eaux étrangères.

Truong Giang/CVN