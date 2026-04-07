Les douanes décèlent près de 8.900 infractions en six mois

Les douanes vietnamiennes ont annoncé le 6 avril avoir détecté, saisi et traité 8.879 infractions entre le 15 octobre 2025 et le 15 mars 2026, pour un montant total estimé à plus de 8.000 milliards de dôngs, soit 303,68 millions de dollars.

>> Le gouvernement déclare une "guerre sans merci" contre la contrebande et la contrefaçon

>> Contrebande et contrefaçon : le Vietnam serre la vis

>> Renforcement de la lutte contre la contrebande de carburants

Photo : HQ/CVN

Parmi les cas, 83 présentaient des signes d’infractions pénales, tandis que 8.796 constituaient des infractions administratives. Les autorités douanières ont engagé des poursuites judiciaires dans 10 cas, proposé la mise en examen de 55 autres et poursuivi l’enquête sur 18 affaires présentant des indices de criminalité.

Selon le Département des douanes vietnamiennes, la contrebande, la fraude commerciale et la contrefaçon demeurent des problèmes complexes, avec une augmentation le long des routes maritimes et aux frontières terrestres. Les forces compétentes ont renforcé les inspections et la surveillance des activités d'import-export aux postes frontières et dans les zones clés, permettant ainsi la détection et le traitement rapides des infractions.

Les infractions courantes comprennent le commerce et le transport illégaux de marchandises prohibées ainsi que les fausses déclarations en douane. Les marchandises concernées sont principalement des articles à forte marge tels que les stupéfiants et les feux d'artifice ; l'alcool, les cigarettes, les confiseries et les compléments alimentaires importés ; des contrefaçons (marques et qualité) ; ainsi que des produits alimentaires, agricoles et aquatiques d'origine douteuse ne respectant pas les normes de sécurité.

On a constaté notamment une forte augmentation de l'utilisation abusive des plateformes de commerce électronique et des réseaux sociaux, notamment Shopee, Lazada, Sendo, Facebook, TikTok, Zalo et YouTube, ainsi que des services postaux et de livraison express, pour faire passer en contrebande et commercialiser des marchandises contrefaites, de mauvaise qualité et intraçables, en utilisant des méthodes de plus en plus sophistiquées.

Les voies maritimes ont continué de représenter la part la plus importante des infractions, avec 4.956 cas, soit 55,8% du total. La plupart des incidents ont été enregistrés dans les principaux ports maritimes relevant des directions régionales des douanes.

Plusieurs infractions concernaient des atteintes aux droits de propriété intellectuelle, notamment des contrefaçons de marques, de fausses déclarations relatives au statut juridique et à l’étendue de la protection de la propriété industrielle, des infractions à la réglementation sur l’étiquetage des marchandises et l’importation de produits non conformes aux normes et réglementations techniques en vigueur.

Sur les voies terrestres, les autorités ont détecté 2.569 cas, principalement le long des frontières entre le Vietnam et la Chine et entre le Vietnam et le Cambodge. Les contrebandiers ont profité des politiques de facilitation du commerce et du traitement préférentiel accordé aux résidents frontaliers pour transporter illégalement des marchandises. Parmi les articles les plus courants figuraient les devises étrangères, les cigarettes, les téléphones portables, les produits surgelés, l’or et les cigarettes électroniques, et leur nombre est en augmentation.

Parallèlement, 423 cas ont été recensés dans les transports aériens, pour un montant estimé à 272,9 milliards de dôngs, principalement dans les aéroports internationaux de Nôi Bài, Dà Nang et Tân Son Nhât. Les infractions détectées via les services postaux et de livraison express se sont élevées à 703 cas, soit 7,92%, pour un montant d'environ 410,4 milliards de dôngs.

VNA/CVN