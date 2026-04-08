Accélérer le décaissement de l’investissement public

L’investissement public est considéré comme un levier majeur de la croissance économique du Vietnam pour le reste de l’année.

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Photo : Công Phong/VNA/CVN

Toutefois, pour en maximiser l’impact, il est indispensable de lever les obstacles structurels et de créer un environnement plus favorable aux entreprises du secteur de la construction.

Selon le plan fixé par le gouvernement, le capital d’investissement public issu du budget de l’État atteint près de 995.348 milliards de dôngs en 2026, soit une hausse d’environ 93.000 milliards par rapport à 2025. Sur ce total, le budget central représente 345.121 milliards de dongs, dont plus de 327.440 milliards de capitaux domestiques, tandis que les budgets locaux s’élèvent à 650.226 milliards. Plusieurs localités ont en outre mobilisé des ressources supplémentaires, portant le plan total d’investissement public pour 2026 à plus de 1.008.322 milliards de dôngs.

Ce niveau d’engagement traduit la forte détermination du gouvernement à faire de l’investissement public un moteur clé pour atteindre un objectif de croissance annuelle de plus de 10%.

Selon le rapport du ministère des Finances, au premier trimestre 2026, les décaissements d’investissement public ont atteint 110.300 milliards de dôngs, soit 11% du plan, en hausse par rapport à la même période de 2025.

Rôle de "capital d’amorçage"

Selon Nguyên Thi Huong, cheffe de l’Office national des statistiques, ces investissements ont contribué de manière significative à la croissance du PIB de 7,83% au premier trimestre, dans un contexte international instable marqué par la hausse des prix de l’énergie et des coûts de production. Néanmoins, ce résultat reste inférieur à l’objectif de 9,1% fixé pour la période.

Pour atteindre la cible annuelle, l’économie devra nettement accélérer au cours des prochains trimestres, avec des taux de croissance attendus supérieurs à 10% dès le deuxième trimestre. Dans cette perspective, l’investissement public apparaît comme un moteur essentiel, jouant un rôle de "capital d’amorçage" pour renforcer durablement les capacités productives.

Les fonds sont prioritairement orientés vers de grands projets d’infrastructure, tels que l’aéroport de Long Thanh, les lignes ferroviaires à grande vitesse, les autoroutes ou encore la zone urbaine des sports olympiques, afin de générer d’importants effets d’entraînement. Au-delà de la dépense publique, ces projets contribuent à réduire les coûts logistiques, à attirer les investissements directs étrangers et à stimuler l’investissement privé.

Malgré le renforcement des directives gouvernementales, notamment à travers la résolution n°89/NQ-CP du 5 avril 2026, les progrès en matière de décaissement restent limités. Parallèlement, les entreprises de construction font face à des difficultés croissantes : 44,4% d’entre elles estiment que leurs activités se sont détériorées par rapport au trimestre précédent.

La hausse des prix des matériaux de construction affecte 70,1% des entreprises, tandis que 26,6% subissent les perturbations des chaînes d’approvisionnement et l’augmentation des coûts logistiques. Cette pression sur les coûts réduit considérablement les marges des entrepreneurs.

Les problèmes de trésorerie constituent un autre goulet d’étranglement majeur : 25,2% des entreprises souffrent de retards de paiement sur les projets publics, et 21,2% manquent de capitaux pour soutenir leurs activités. Par ailleurs, les retards dans la libération des terrains, les lourdeurs administratives et la pénurie de main-d’œuvre qualifiée freinent également l’avancement des projets.

Face à ces défis, les experts estiment qu’il ne suffit plus d’accélérer les décaissements. Les autorités doivent stabiliser les prix des matériaux, régler les arriérés de paiement et accélérer la mise à disposition des terrains. Ces mesures sont essentielles pour restaurer la capacité financière et opérationnelle des entreprises, condition indispensable pour faire de l’investissement public un véritable moteur de croissance durable.

VNA/CVN