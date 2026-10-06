Le Vietnam dévoile ses dix entreprises de l’agritech les plus prestigieuses

La société par actions Vietnam Report a récemment dévoilé la liste des dix entreprises les plus prestigieuses du secteur de l’agriculture de haute technologie en 2026, parmi lesquelles figurent Greenfeed, TTC AgriS, Japfa, Dabaco et Vinamilk.

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Photo : VNA/CVN

Selon l’organisme, l’agriculture de haute technologie passe d’une phase d’expérimentation à une autre axée sur des applications pratiques, où la technologie doit contribuer à réduire les coûts, à accroître la productivité, à renforcer la résilience et à répondre aux exigences croissantes du marché.

Dans un contexte de ralentissement de l’économie mondiale, dont la croissance devrait s’établir à 2,5% en 2026, le secteur agricole fait face à la hausse des coûts des engrais, de l’énergie et de la logistique, ainsi qu’à de nouvelles barrières commerciales liées à des critères environnementaux.

Le Règlement européen contre la déforestation et la dégradation des forêts (EUDR) et le Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) de l’Union européenne (UE) imposent des exigences plus strictes en matière de traçabilité et d’émissions.

En s’appuyant sur un rapport de la société de capital-risque AgFunder, Vietnam Report a souligné que les investissements dans l’agriculture verticale ont chuté, passant de 1,49 milliard de dollars en 2021 à 264 millions en 2025, en raison des coûts élevés des infrastructures et de l’énergie.

Cela démontre qu’en agriculture, le véritable pouvoir de l’intelligence artificielle, des capteurs connectés et des robots autonomes se mesure non seulement à la sophistication de leurs composants mais aussi à sa capacité à économiser la consommation d’eau et d’intrants, tout en maximisant la rentabilité financière par hectare cultivé.

Photo : VNA/CVN

Faciliter l’adaptation aux conditions météorologiques

Au Vietnam, les infrastructures dédiées à l’agriculture de haute technologie continuent de se développer, avec quelque 112.000 ha de serres et de structures de culture sous abri, ainsi que des milliers de véhicules aériens sans pilote (UAV) utilisés dans les champs.

Dans le cadre du projet visant à développer un million d’hectares de riz de haute qualité dans le delta du Mékong, des solutions de culture automatisées et durables ont permis de réduire jusqu’à 50% la consommation de semences et 30% celle d’engrais, tout en contribuant à diminuer les émissions et à accroître les bénéfices de plusieurs millions de dôngs par hectare.

Par ailleurs, plus de 70% des exploitations agricoles disposent de surfaces inférieures à 0,5 ha, ce qui limite leur capacité à investir individuellement dans des systèmes d’irrigation automatisés, des capteurs météorologiques et d’autres équipements de haute technologie.

Le directeur général de Vietnam Report, Vu Dang Vinh, a souligné que la technologie ne peut pleinement déployer son potentiel que lorsqu’elle s’inscrit dans une chaîne de coopération où les entreprises fournissent des solutions, les coopératives regroupent des surfaces suffisantes pour mutualiser les coûts des équipements, et où la commercialisation repose sur des mécanismes de fixation des prix reconnaissant la valeur ajoutée des produits.

Selon Vietnam Report, l’agriculture de haute technologie entre ainsi dans une phase axée sur l’efficacité et la capacité d’expansion. Les technologies doivent s’adapter à l’échelle de production, réduire les coûts pour les agriculteurs, faciliter l’adaptation aux conditions météorologiques changeantes et répondre aux exigences de transparence et de traçabilité des marchés internationaux.

VNA/CVN