La transformation numérique pour construire un écosystème d’apprentissage moderne

Dans le contexte d’une réforme fondamentale et globale de l’éducation et de la formation, la transformation numérique devient un pilier stratégique du secteur éducatif de Hô Chi Minh-Ville.

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Au-delà de la simple application des technologies, ce processus vise une mutation profonde des modes de gouvernance, des méthodes d’enseignement et d’apprentissage, tout en favorisant l’émergence d’un écosystème de recherche scientifique et d’innovation en adéquation avec les exigences de l’ère numérique.

Trois piliers fondamentaux d'une "stratégie vitale"

Lors d’un récent séminaire thématique consacré à la transformation numérique dans l’éducation, organisé afin de concrétiser les grandes orientations de la réforme éducative et de stimuler le développement scientifique, technologique et innovant dans ce nouveau contexte, le vice-directeur du Service de l’éducation et de la formation de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Bao Quốc, a souligné que la transformation numérique constitue une "stratégie vitale" pour le secteur.

Cette stratégie repose sur trois piliers fondamentaux : la gouvernance unifiée des données (data governance), l’adaptation à l’intelligence artificielle (IA) et le développement d’espaces d’innovation au sein des établissements scolaires. Ces éléments constituent la base d’une transition complète du modèle éducatif traditionnel vers un modèle d’éducation numérique.

Selon les orientations générales, la transformation numérique n’est plus une option expérimentale, mais une nécessité incontournable. Dans un contexte d’expansion du système éducatif urbain après restructuration, les pressions liées à la gestion, à l’exploitation et à l’amélioration de la qualité de la formation exigent des solutions systémiques. Ainsi, la transformation numérique est identifiée comme le fondement d’un système éducatif moderne, transparent et performant.

Renforcement des compétences d'enseignants

L’un des points forts du processus de transformation numérique dans l’éducation de Hô Chi Minh-Ville réside dans le développement des ressources humaines. Selon le rapport du Service de l’éducation et de la formation, plus de 55.000 enseignants ont participé à une évaluation des compétences numériques (digital competence assessment). Les résultats montrent que 72,2% atteignent un niveau avancé, 22,9% un niveau intermédiaire, et seulement 3,1% n’atteignent pas le seuil minimal requis. Cela constitue une base solide pour le déploiement à grande échelle des programmes de transformation numérique.

Fait notable, l’intelligence artificielle a été intégrée pour la première fois dans les programmes officiels de formation continue des enseignants (professional development). Cela marque un changement significatif dans la conception du métier d’enseignant, désormais appelé à jouer un rôle de facilitateur dans l’accès des élèves aux technologies émergentes. Par ailleurs, des modules spécialisés tels que la conception de ressources pédagogiques numériques (digital learning resources), l’évaluation en ligne (e-assessment) et l’enseignement à distance (e-learning) sont développés de manière différenciée selon les publics cibles, garantissant pertinence et efficacité.

La ville a également mis en œuvre un programme de formation visant à renforcer la sensibilisation et les compétences numériques des cadres éducatifs, enseignants et personnels administratifs pour la période 2022-2025, avec une vision à l’horizon 2030. Avec 135 sessions de formation et plus de 15.000 participants, 98% des effectifs ont atteint les standards requis. L’objectif est qu’à l’horizon 2030, 100% du personnel éducatif maîtrise les compétences numériques, avec un accent particulier sur la cybersécurité (information security).

À l’avenir, les cadres de gestion seront formés au leadership numérique (digital leadership) et à la gouvernance des projets informatiques, tandis que les enseignants développeront des compétences en intégration STEM/STEAM, en pensée computationnelle (computational thinking), en éthique numérique et en citoyenneté numérique (digital citizenship). Ces compétences sont essentielles pour construire un système éducatif adapté à l’ère numérique.

De la classe traditionnelle à l’environnement numérique

La transformation numérique dans l’éducation ne se limite pas à l’introduction d’outils technologiques en classe, mais implique une transformation globale des pratiques pédagogiques. Les expériences menées dans les établissements scolaires démontrent l’efficacité de l’intégration des technologies dans l’amélioration de la qualité de l’enseignement.

À l’École primaire Luong Thế Vinh, l’intégration des technologies numériques dans l’enseignement des sciences en classe de cinquième a permis de rendre des concepts abstraits plus accessibles. Les enseignants utilisent des simulations vidéo, des supports visuels et des activités interactives pour favoriser la compréhension et la mémorisation des élèves.

De son côté, l’École primaire Nguyên Thái Học, l’une des premières écoles numériques de la ville, a introduit précocement l’enseignement de l’intelligence artificielle. L’établissement a investi dans une infrastructure numérique moderne, incluant un accès Internet haut débit et des tableaux interactifs, facilitant ainsi l’intégration des technologies dans les pratiques pédagogiques.

À partir de l’année scolaire 2025-2026, Hô Chi Minh-Ville lance une phase pilote d’enseignement de l’IA dans plus de 170 établissements, incluant des écoles spécialisées, des établissements d’excellence et des écoles numériques. Les établissements disposent d’une autonomie dans le choix des modalités de mise en œuvre, tout en intégrant les contenus d’IA dans les programmes officiels et les activités éducatives.

Par ailleurs, la sécurité numérique (digital safety) constitue une priorité. Les établissements intègrent des modules d’éducation à la sécurité en ligne dans les programmes, permettant aux élèves d’identifier les risques et d’adopter des comportements responsables. La collaboration entre les écoles et les familles est également renforcée pour encadrer les activités numériques des élèves.

Un écosystème d’apprentissage et d’innovation

La transformation numérique ne relève pas uniquement de la technologie, mais implique la construction d’un écosystème éducatif favorisant l’innovation. Les experts recommandent d’investir dans des espaces d’apprentissage ouverts et flexibles, propices à la créativité et à l’expérimentation.

Selon le Dr Lê Ngọc Huân, directeur du Centre d’innovation industrielle 4.0 de l’Université internationale de l’Est, les élèves adoptent de plus en plus une approche active de l’apprentissage, combinant théorie et pratique, notamment grâce à l’utilisation de l’IA et des outils numériques. Toutefois, des défis subsistent, tels que la pression des examens, le manque de compétences transversales (soft skills) et les limitations en termes d’infrastructures et de ressources humaines spécialisées.

Face à ces enjeux, les experts proposent d’intégrer les activités d’innovation dans les programmes officiels, de définir des critères d’évaluation transparents et de renforcer les partenariats entre les établissements scolaires, les entreprises et les instituts de recherche. Cette approche favorise le lien entre théorie et pratique et permet aux élèves d’accéder à des environnements professionnels réels.

Les modèles de classes STEM/STEAM, les laboratoires d’innovation (innovation labs) et les technologies immersives (immersive learning technologies) sont également identifiés comme des solutions efficaces pour enrichir l’expérience d’apprentissage, stimuler la créativité et développer l’autonomie des apprenants.

Gouvernance des données et avenir de l’éducation numérique

La gouvernance des données constitue un pilier central de la transformation numérique dans l’éducation. Le secteur éducatif de Hô Chi Minh-Ville évolue d’un modèle de gestion fragmenté vers un système intégré et interopérable (interoperable data systems). Des outils tels que les dossiers électroniques, les bulletins scolaires numériques et les signatures électroniques sont progressivement déployés afin d’appuyer la prise de décision basée sur les données (data-driven decision-making).

Parallèlement, un écosystème de ressources pédagogiques numériques mutualisées est en cours de développement et de standardisation, facilitant l’accès et l’exploitation des contenus éducatifs. Les plateformes de gestion de l’apprentissage (Learning Management Systems - LMS) sont largement adoptées, soutenant l’apprentissage autonome et l’évaluation en ligne.

Cependant, ces avancées s’accompagnent d’exigences accrues en matière de protection des données (data protection) et de cybersécurité. Les participants au séminaire ont souligné la nécessité d’élaborer une stratégie sectorielle des données, ainsi que des mécanismes et politiques cohérents pour garantir une mise en œuvre sûre et efficace.

À l’avenir, l’éducation évoluera d’un modèle centré sur l’évaluation des connaissances vers une évaluation des compétences créatives. L’intelligence artificielle jouera le rôle d’assistant pédagogique virtuel (AI-powered tutoring systems), permettant la personnalisation des parcours d’apprentissage. Toutefois, le facteur humain demeure central, les enseignants étant les concepteurs et les facilitateurs du processus éducatif.

La transformation numérique dans l’éducation à Hô Chi Minh-Ville entre dans une phase de développement dynamique, avec des orientations claires et des résultats initiaux encourageants. De l’amélioration des compétences du personnel à la transformation des pratiques pédagogiques, en passant par la construction d’écosystèmes innovants et la gouvernance des données, tous ces efforts convergent vers un objectif commun : améliorer la qualité de l’éducation.

Comme l’ont affirmé les responsables du secteur, le succès de la transformation numérique ne se mesure pas au nombre d’équipements ou de technologies déployés, mais à la transformation des mentalités et des pratiques. C’est là le fondement d’un système éducatif moderne, agile et durable à l’ère numérique.

Texte et photos : Quang Châu/CVN