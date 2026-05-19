Éducation

Hô Chi Minh-Ville lance la campagne "100 jours pour construire 1.000 salles de classe"

Pour célébrer le 50 e anniversaire du changement de nom officiel de Saigon-Gia Dinh en Hô-Chi Minh-Ville, le Comité populaire municipal a organisé, le 19 mai, une cérémonie de lancement de la campagne "100 jours pour construire 1.000 salles de classe" et d'inauguration de l'école primaire Trân Dai Nghia (quartier de Binh Hung Hoa).

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Il s'agit d'une activité clé de la campagne "150 jours pour construire 1.000 salles de classe pour l'année scolaire 2026-2027", mise en œuvre par le Comité populaire de Hô-Chi-Minh-Ville à partir de mai 2026. Cette campagne vise à répondre au besoin urgent d'infrastructures scolaires pour l'année scolaire 2026-2027 et à atteindre progressivement l'objectif de 300 salles de classe pour 10.000 enfants d'âge scolaire, conformément à la résolution du Congrès du Parti de Hô-Chi-Minh-Ville pour la période 2025-2030.

Suite à la réorganisation administrative, le système éducatif de Hô Chi Minh-Ville a connu une forte expansion, avec 3.438 établissements scolaires et environ 2,5 millions d'élèves. La pression démographique croissante dans de nombreuses zones urbaines, zones industrielles et zones franches d'exportation rend indispensable une accélération des investissements dans les infrastructures scolaires.

Conformément au plan, en 2026, la ville entière mettra en œuvre 73 projets scolaires, représentant un total de 1.323 nouvelles salles de classe, dont 1.055 salles supplémentaires, grâce à un investissement total de plusieurs milliards de dongs provenant du budget de l'État et de fonds publics.

La campagne vise à achever 53 projets avant le 5 septembre, permettant ainsi la mise en service de 1.002 nouvelles salles de classe pour l'année scolaire 2026-2027. Les 20 projets restants devraient être terminés entre le 5 septembre et fin décembre 2026, offrant 321 nouvelles salles de classe. À noter que 14 projets devraient être inaugurés et mis en service dès le mois de mai.

Soulignant l'urgence et la nécessité d'une mise en œuvre rapide et décisive de la campagne, le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Manh Cuong, a demandé aux municipalités et aux services de suivre de près l'avancement des projets, de résoudre sans délai toute difficulté ou tout obstacle rencontré et d'éviter tout retard dû à des raisons subjectives. Cette campagne représente un enjeu politique majeur; par conséquent, les responsables gouvernementaux, les comités du Parti et les maîtres d'ouvrage doivent superviser, contrôler et assumer la responsabilité de l'avancement du projet. Il est essentiel de résoudre sans délai les difficultés et les obstacles liés aux procédures d'investissement, au défrichement, aux autorisations, aux matériaux et au décaissement des fonds. Investisseurs et entreprises doivent organiser la construction de manière rigoureuse et continue, en attribuant clairement les responsabilités et en garantissant la qualité et la sécurité. Parallèlement, il convient de promouvoir le rôle de supervision de la population, du Front de la Patrie et d'autres organisations, en félicitant rapidement les groupes performants et en traitant les cas de stagnation et d'irresponsabilité.

À travers cette campagne, la ville réaffirme sa détermination à investir en priorité dans l'éducation, afin d'assurer de meilleures conditions d'apprentissage aux élèves, de contribuer à l'amélioration de la qualité globale de l'enseignement et de développer les ressources humaines pour la ville dans cette nouvelle phase.

Lors de la cérémonie de lancement, les représentants des localités concernées par les principaux projets scolaires ont signé un engagement auprès des dirigeants de la ville, déterminés à achever les projets enregistrés dans les délais impartis, voire en avance sur le calendrier prévu.

Le quartier de Binh Hung Hoa est l'une des zones confrontées à une forte pression démographique. Grâce aux efforts soutenus déployés en matière de déblaiement du terrain, au soutien de la municipalité pour l'entreprise de construction et à l'adhésion de la population, le projet de l'école primaire Trân Dai Nghia, dans ce quartier, a été achevé en avance sur le calendrier prévu et sera opérationnel en mai 2026.

Le projet de construction de cette nouvelle école primaire Trân Dai Nghia a été approuvé par le Conseil populaire de la ville en septembre 2023 et par le Département de la construction en décembre 2024. Géré par le Comité de gestion des investissements et des projets de construction du district de Binh Tân, le projet a été réalisé sur un terrain de plus de 8.800 m² situé dans l'enceinte du cimetière Binh Hung Hoa (zone de 10 ha - première phase du projet de relocalisation du cimetière Binh Hung Hoa), pour un investissement total de 156,49 milliards de dôngs. Après 12 mois de travaux, l'école, qui comprend 30 salles de classe et locaux polyvalents, a été mise en service, contribuant ainsi à désengorger les établissements scolaires du quartier.

Van Minh Tân, directrice de l'école primaire Trân Dai Nghia, a indiqué que l'établissement compte actuellement quatre classes de CP, soit 160 élèves. Deux membres du personnel administratif et sept enseignants y sont affectés. Pour l'année scolaire 2026-2027, l'école prévoit d'ouvrir dix classes de CP supplémentaires, soit environ 335 élèves, afin de répondre progressivement aux besoins éducatifs des élèves du quartier et des environs. L'école dispose d'infrastructures spacieuses, comprenant des salles polyvalentes, des cours de récréation et des espaces d'apprentissage adaptés, offrant ainsi aux élèves un cadre idéal pour étudier, se former et s'épanouir pleinement.

Texte et photos : Quang Châu/CVN