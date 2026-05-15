Les histoires émouvantes du concours de lettres de l’UPU

Des robots sentimentaux, du chat-robot venu du futur Doraemon au projet "Ăn mày laptop" (Le mendiant d’ordinateurs portables)… Tels sont les sujets traitant des relations humaines à l’ère du numérique dans les lettres envoyées pour la 55 e édition du concours de l’UPU.

>> Un élève de Dà Nang remporte l’épreuve nationale du 53e concours de l’UPU

>> Le 55e Concours épistolaire de l’UPU sensibilise aux relations humaines à l’ère du numérique

Photo : vnexpress.net/CVN

Le Concours international de compositions épistolaires pour les jeunes de l’Union postale universelle (UPU) est organisé chaque année depuis 1971 et s’adresse aux élèves de moins de 15 ans. Le Vietnam y participe depuis 1989 et y a remporté 19 prix.

Organisée du 19 décembre 2025 au 5 mars 2026, la 55e édition avait pour thème : "Écris une lettre à un ami pour lui expliquer pourquoi les relations humaines sont importantes à l’ère du numérique". Cette année, le Vietnam a enregistré 1,3 million de lettres, représentant un poids total d’environ 10.000 kg. Après la phase éliminatoire, 143 lettres ont été sélectionnées. La lettre ayant remporté le premier prix a été traduite en français afin de participer à la phase internationale organisée à Berne, en Suisse.

Quand le robot possède un cœur

Dans sa lettre, qui a remporté le premier prix national, Trân Chi Cuong (élève de la classe 9D de l’école Binh Hàn, dans la ville de Hai Duong), n’a pas choisi le thème habituel consistant à écrire à un ami ou à un proche. Il a imaginé un échange de correspondance entre deux robots.

L’un des robots, nommé Buddy, est spécialisé dans le soin des enfants autistes. L’autre, Jibo, s’occupe de personnes âgées. Les deux robots travaillent au sein de familles modernes où tous les membres sont en permanence très occupés. Dans l’histoire de Cuong, ils témoignent régulièrement de la distance entre les membres de ces foyers : chaque personne reste devant son écran, avec peu de conversations et peu d’échanges.

Cuong ne s’attarde pas sur les technologies modernes et complexes. Il explore plutôt les sentiments et la fragilité des relations dans la vie contemporaine.

Une lettre adressée à Doraemon

Photo : vnexpress.net/CVN

Nguyên Minh Thu (élève de la classe 9A3 de l’École Nguyên Tât Thành, à Hanoï) a choisi de confier son récit à Doraemon, personnage emblématique pour les enfants. Dans sa lettre, Minh Thu décrit Doraemon comme un chat-robot présentant un "défaut".

Elle explique : "Doraemon est un chat-robot, mais il éprouve des émotions humaines : la joie, la tristesse ou encore la peur. Il aime déguster des dorayakis et entretient des liens précieux avec ses amis. Ce +défaut+ fait de Doraemon un personnage si particulier."

Dans sa lettre, Minh Thu demande à plusieurs reprises à Doraemon pourquoi il a choisi de rester dans le monde des humains, aux côtés de Nobita et de ses amis. Selon elle, la réponse réside dans la sincérité des relations humaines, même à l’ère du numérique.

"Le monde numérique apporte des merveilles à l’humanité. Pourtant, ces avancées ne peuvent remplacer la présence des sentiments humains ni le rapprochement de cœurs battant au même rythme", a écrit Minh Thu.

Écrire au "mendiant d’ordinateurs portables"

Outre les histoires imaginaires, Nguyên Anh Khôi (élève de la classe 8A5 de l’école Linh Dàm, Hanoï) a écrit une lettre à une personne réelle : le reporter Trân Trong An, fondateur du projet "Ăn mày laptop" (Le mendiant d’ordinateurs portables). Ce projet vise à collecter d’anciens ordinateurs pour les réparer et les offrir à des étudiants démunis.

De nombreux étudiants vivent dans des conditions précaires. Pour acheter un ordinateur nécessaire à ses études, l’une d’entre eux a même dû vendre ses cheveux. En découvrant cette histoire, Nguyên Anh Khôi a repensé à son propre ordinateur, un cadeau de ses parents qu’il avait presque oublié après être resté longtemps sans l’utiliser. L’élève a alors pris conscience qu’un objet lui semblant inutile pouvait représenter un bien précieux pour quelqu’un d’autre. Khôi a exprimé toute son émotion dans sa lettre adressée à Trân Trong An.

Selon Dô Thi Thanh Binh, chef adjointe du jury, le thème de cette édition est très proche des générations Z et Alpha, ces jeunes qui grandissent avec Internet et les technologies numériques.

Les personnages mis en scène par les candidats sont des experts en technologie, des scientifiques de renommée mondiale, des créateurs de contenu, des chanteurs célèbres ou des assistants virtuels comme Siri, ChatGPT ou Gemini, sans oublier des héros de bandes dessinées.

Le jury a également constaté l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) dans certains textes. "La plupart des élèves ont su utiliser l’IA comme un support pour le développement de leurs idées", a souligné Mme Binh. "Le problème ne réside pas dans le fait d’utiliser ou non l’IA, mais dans la maîtrise des technologies et la créativité de leurs concepteurs", a conclu la juriste.

Vân Anh/CVN