VIETLEAD vise à connecter et développer la jeune génération de leaders vietnamiens

Le programme "VIETLEAD 2026 - Vietnamese Leadership in Europe" a été lancé le 9 mai à Paris par l'Union des jeunes et étudiants vietnamiens en France (UEVF) et l'Association des étudiants vietnamiens en France.

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Photo : VNA/CVN

Ayant pour thème : "Jeunes intellectuels - Créativité - Dévouement - Intégration", le programme vise à vise à renforcer les capacités de leadership et à consolider les liens au sein de la communauté des jeunes Vietnamiens à l'étranger.

Lors de la cérémonie de lancement, le président de l'UEVF, Nguyên Phan Bao Thuy, a souligné que VIETLEAD 2026 ambitionne d'améliorer la conscience et les compétences de direction des cadres de l’association et renforcer la connexion entre ses membres.

Nguyên Trung Kiên, président du Comité d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer, relevant du ministère des Affaires étrangères, a souligné que le programme VIETLEAD 2026 et le forum Next Leaders 2026 sont des initiatives exemplaires qui témoignent du dynamisme et des aspirations de la jeunesse vietnamienne en Europe.

Le programme de formation permet aux participants d'acquérir des compétences en leadership, en organisation et en développement communautaire, tandis que le Forum offre un espace d'échange entre jeunes intellectuels, favorisant la diffusion d'idées et de valeurs concrètes. Dans un contexte mondial en constante évolution, la jeune génération joue un rôle crucial dans la construction du savoir et de l'avenir, contribuant ainsi à promouvoir l'image d'un Vietnam dynamique, intégré et riche d’identité.

De son côté, l'ambassadeur du Vietnam en France, Trinh Duc Hai, a souligné le rôle de plus en plus important des jeunes intellectuels dans un monde en pleine mutation et a exprimé l'espoir que chaque idée et initiative conçue lors de VIETLEAD 2026 devienne un moteur de développement futur.

Il a également salué le forum Next Leaders 2026, composante essentielle du programme, espérant qu'il favoriserait des échanges fructueux entre scientifiques, experts et entrepreneurs, contribuant ainsi à l'élaboration de solutions technologiques répondant aux enjeux actuels et au développement du Vietnam.

Durant trois jours (du 8 au 10 mai), les délégués participent à des sessions académiques, des classes thématiques et des activités mémorielles, notamment le dépôt d'une gerbe de fleurs devant la statue du Président Hô Chi Minh à Montreuil. Les participants, à l'instar des présidents des associations d'étudiants en Allemagne et en Irlande, voient en ce programme une opportunité précieuse d'échanger des expériences sur la gestion associative, l'organisation d'événements et la préservation de l'identité culturelle vietnamienne en Europe.

Fort de son succès, l'UEVF envisage de pérenniser cet événement tous les deux ans. VIETLEAD 2026 s'affirme ainsi comme un jalon important dans le développement d'une génération de leaders capables de contribuer au développement du Vietnam et de sa communauté mondiale dans le contexte de l'intégration internationale.

VNA/CVN