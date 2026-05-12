Le Brighton College Vietnam parmi les écoles privées les plus recommandées au monde en 2026

Pour la toute première fois, un établissement situé au Vietnam a été intégré au classement des "Meilleures écoles privées recommandées à l’échelle mondiale" du Spear’s Schools Index 2026. Cette distinction témoigne de la reconnaissance croissante du secteur de l'éducation internationale au Vietnam face aux standards d'excellence mondiaux.

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Photo : Brighton College Vietnam/CVN

L’excellence éducative vietnamienne sur l’échiquier mondial

Le Brighton College Vietnam a officiellement été reconnu comme l'une des meilleures écoles privées recommandées mondialement dans le prestigieux Spear’s Schools Index 2026, devenant ainsi le premier représentant du pays à figurer dans cette catégorie.

Publié annuellement par Spear’s, en collaboration avec le cabinet de conseil en éducation Thuso Group et un panel international d’experts, le Spear’s Schools Index est considéré comme le guide de référence des établissements privés d'élite à travers le monde.

L'indice évalue les écoles selon un large éventail de critères, notamment les résultats académiques, la qualité de l'enseignement, l'encadrement pastoral, l'offre d'activités périscolaires, l'environnement d'apprentissage et les valeurs à long terme inculquées aux élèves. Les établissements affichant de solides résultats académiques peuvent néanmoins être écartés s'ils ne font pas preuve d'une approche pédagogique suffisamment holistique et cohérente.

Photo : Brighton College Vietnam/CVN

La catégorie "Top Recommended" (Meilleures écoles privées recommandées à l’échelle mondiale) distingue les écoles jugées d'un calibre exceptionnel au sein du paysage éducatif privé international, à l'issue d'un processus d'évaluation rigoureux.

L'inclusion du Brighton College Vietnam reflète la richesse de son offre éducative, alliant ambition académique, soutien pastoral et épanouissement global des élèves au sein de la communauté scolaire. Cette nomination positionne désormais le collège parmi les institutions privées dont la qualité est reconnue à l’échelle globale.

Une pédagogie ouverte sur l'international

S'appuyant sur un héritage éducatif de près de 200 ans issu du Brighton College UK, le Brighton College Vietnam propose une éducation internationale pour les élèves âgés de 3 à 18 ans. Le parcours académique est conçu comme un cheminement continu, permettant aux élèves d'acquérir les connaissances, les compétences et l'assurance nécessaires à leur réussite, du programme national britannique (British National Curriculum) à l’IGCSE, jusqu’au Programme du diplôme du Baccalauréat International (IBDP). Les leçons sont structurées et stimulantes, avec un enseignement adapté pour soutenir et encourager le potentiel de chaque élève.

Photo : Brighton College Vietnam/CVN

Si les résultats académiques sont primordiaux, ils s’inscrivent dans une vision plus large de l'éducation. Les élèves sont encouragés à développer une pensée critique, à communiquer avec clarté et à tirer fierté de leur travail, forgeant ainsi des habitudes qui les accompagneront bien au-delà de leur scolarité.

Un riche programme d'activités périscolaires est au centre de cette expérience. À travers le sport, la musique, le théâtre, le service communautaire et les cercles académiques, les élèves découvrent de nouveaux centres d'intérêt, renforcent leur confiance en eux et tissent des liens étroits avec leurs pairs.

Au cœur de l'établissement se trouvent trois valeurs fondamentales : la curiosité, la confiance et la bienveillance. Ces valeurs façonnent chaque aspect de la vie scolaire et sont ancrées tant dans l'expérience académique qu’extrascolaire. Les élèves sont incités à être curieux, à poser des questions et à cultiver un véritable amour de l'apprentissage.

Le collège accorde une importance majeure au respect ainsi qu'à l'inclusion, et s'assure que chaque membre de la communauté se sente valorisé. Les élèves sont accompagnés pour gagner en assurance en explorant de nouveaux domaines, en prenant des risques intellectuels et en développant leurs forces individuelles.

Par-dessus tout, ils évoluent dans une culture de la bienveillance où chaque enfant est connu, estimé et respecté en tant qu'individu. L’objectif est aussi simple qu’ambitieux : aider chaque élève à devenir la meilleure version de lui-même.

Photo : Brighton College Vietnam/CVN

Le Brighton College Vietnam est une communauté diversifiée et inclusive, regroupant des élèves de plus de 20 nationalités. Grâce à cet environnement international, les élèves développent une compréhension des perspectives mondiales et un sens aigu de leur place dans le monde. Le partenariat étroit avec le Brighton College UK garantit que la qualité de l'éducation et l'éthique de l'établissement restent en parfaite adéquation avec celles de la grande famille Brighton College.

Hông Anh/CVN