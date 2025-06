Le Vietnam accueillera cette année, pour la première fois, le Championnat d’Asie de muay thaï

Cet événement s’inscrit dans le cadre du circuit officiel de la Fédération internationale de muay thaï (IFMA). Pour obtenir le droit d’organiser ce championnat, le Vietnam, en particulier la province de Thai Nguyên, a dû répondre à des critères stricts imposés par la fédération, tant en matière d’équipements que de capacités financières.

Photo : VNA/CVN

Le Championnat d’Asie 2025 devrait réunir des combattants issus de 25 pays et territoires, qui s’affronteront pour les médailles dans 28 catégories de poids et huit classes de performance.

Il s’agit d’un grand honneur pour le muay thaï vietnamien et d’une précieuse opportunité pour les combattants nationaux de faire valoir leurs compétences professionnelles face à l’élite continentale. Et c'est aussi l'occasion pour le Vietnam d’affirmer sa position sur la scène sportive internationale, a souligné Tu Thi Lê Na, responsable du Département de muay thaï de l’Administration des sports du Vietnam (VSA).

De son côté, Nguyên Van Ngoc, directeur du Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Thai Nguyên, a déclaré que cet événement permettrait de transmettre à la communauté internationale l’image d’un pays jeune, dynamique, fier de son identité culturelle et en pleine croissance dans les domaines de l’éducation, du tourisme, du sport et de la technologie.

L’équipe nationale vietnamienne entamera son programme d’entraînement dès le 1er mars, en vue de plusieurs rendez-vous internationaux majeurs en 2025, dont les Championnats du monde (22-31 mai en Turquie), le Championnat d’Asie à domicile, les Jeux mondiaux en août en Chine, les Championnats du monde juniors en septembre aux Émirats arabes unis, ainsi que les 33es Jeux d’Asie du Sud-Est en décembre en Thaïlande.

VNA/CVN