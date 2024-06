Le vice-PM néo-zélandais Winston Peters au Vietnam pour booster les liens

Le vice-Premier ministre et ministre néo-zélandais des Affaires étrangères, Winston Peters, effectuera les 5 et 6 juin une visite au Vietnam pour la première étape de sa tournée dans quatre pays asiatiques.

Ce déplacement qui a eu lieu un peu plus de deux mois après la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Nouvelle-Zélande, démontre l’importance accordée par la Nouvelle-Zélande au renforcement des liens avec le Vietnam et l’appréciation du rôle et de la position du Vietnam dans la région.

C’est une opportunité pour les deux ministères des Affaires étrangères d’échanger des mesures visant à mettre en œuvre les accords de haut niveau conclus, a déclaré à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) l’ambassadeur du Vietnam en Nouvelle-Zélande, Nguyên Van Trung.

Les deux parties se mettront d’accord sur des mesures pour mettre en œuvre avec succès le Plan d’action pour la période 2021-2024, identifieront les priorités et les nouvelles orientations pour la prochaine période, notamment les activités pour le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays en 2025, a-t-il indiqué.

A cette occasion se tiendra la deuxième réunion des ministres des Affaires étrangères pour discuter plus spécifiquement des activités qui devraient être organisées conjointement à l’occasion de cet important anniversaire. Les activités viseront à renforcer la confiance stratégique et la confiance politique ; à promouvoir les domaines traditionnels de coopération tels que l’éducation, la formation des ressources humaines et l’agriculture de haute technologie ; à élargir la coopération économique, commerciale, de sécurité et de défense ; et à promouvoir les échanges culturels, artistiques et populaires.

En Nouvelle-Zélande, il y a actuellement environ 15.000 Vietnamiens qui résident, vivent, travaillent et étudient, ce qui constitue une ressource importante pour développer l’amitié et un pont de connexion entre les deux peuples, a-t-il poursuivi. En 2025, les associations vietnamiennes continueront également à mener diverses activités pour honorer l’identité et la culture nationales et renforcer la solidarité, pour contribuer à améliorer la position de la communauté et à oeuvrer à la reconnaissance en tant que communauté minoritaire en Nouvelle-Zélande.

Selon l’ambassadeur, pour renforcer davantage les relations bilatérales, les deux parties doivent progresser dans les domaines traditionnels de coopération tels que le commerce des biens ou l’éducation et le transfert de haute technologie dans l’agriculture. Il a également suggéré de nouveaux moteurs de croissance pour les deux pays, tels que l’économie verte, l’économie numérique, le transfert de technologies respectueuses de l’environnement, la réduction des émissions, y compris dans l’agriculture, la transformation énergétique et la transformation numérique.

Le diplomate a également qualifié de potentielle la coopération en matière de travail et de formation professionnelle, l’économie maritime, la recherche et la protection de l’environnement marin et océanique.

