Le ministre de l'Industrie et du Commerce souligne la politique de développement de l'industrie auxiliaire

>> Après l’environnement, les députés posent des questions sur l’industrie et le commerce

>> Les questions liées au changement climatique réchauffent la session de l'AN

>> Les députés posent au gouvernement des questions sur l’audit, la culture, les sport et le tourisme

Après six ans de mise en œuvre du Programme de développement de l'industrie auxiliaire pour la période 2016-2025, certains progrès ont été réalisés, selon le ministre. Par exemple, les composants métalliques répondent à entre 85% et 90% des besoins de production de motos ; entre 15 et 40% pour les voitures, et entre 40 et 60% pour les machines agricoles et mobiles.

Photo : VNA/CVN

Pour ce qui est de l'industrie du textile, de l'habillement et de la chaussure, les entreprises locales répondent à entre 40% et 45% des besoins.

Cependant, le ministre a également reconnu que certains produits sont en dessous de l'objectif global, comme l'électronique, les technologies de l'information, les télécommunications et l'électronique spécialisée. La production locale n'atteint qu'environ 15%, a-t-il remarqué, ajoutant que les industries de hautes technologies ne peuvent couvrir qu'environ 10%.

Expliquant la raison de ce problème, Nguyen Hong Dien a attribué aux ressources d'État restreintes pour soutenir l'investissement et leur accessibilité difficile. De plus, les politiques visant à attirer les investissements directs étrangers (IDE) n’ont pas favorisé la connexion entre les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises nationales.

Concernant les solutions à venir, le ministre a souligné l'importance de compléter les politiques de manière synchrone, notamment la recherche et le développement de la loi pour développer les industries clés, l’augmentation des ressources aux niveaux central et local pour se concentrer sur le développement des industries de soutien.

En même temps, il est crucial de former des ressources humaines de qualité pour les entreprises et de renforcer le programme d'activités pour soutenir l'amélioration de la capacité de production afin que les entreprises vietnamiennes soient en mesure de rivaliser avec les produits importés, a-t-il ajouté.

VNA/CVN