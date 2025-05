L'accord sur l'Ukraine pourrait résulter uniquement de la rencontre Poutine - Trump

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban estime qu'un accord sur le règlement du conflit en Ukraine ne pourra être conclu qu'à l'issue d'une rencontre entre les présidents russe Vladimir Poutine et américain Donald Trump. Selon lui, les négociations entre la Russie et l'Ukraine ne suffiront pas.

Photo : Ministère des Affaires étrangères de Turquie/Xinhua

"Cela ne fonctionnera pas. Si vous espérez que les Russes et les Ukrainiens parviendront à un accord, vous vous trompez. Cela n'arrivera pas. Cela aurait pu arriver n'importe quand au cours des trois dernières années, mais cela n'a jamais été le cas. J'ai moi-même négocié avec eux séparément et j'ai essuyé un refus", a rappelé M. Orban vendredi soir 16 mai lors d'une interview accordée à l'émission Faits de la chaîne TV2.

En juillet 2024, il s'est rendu en mission de maintien de la paix à Kiev et à Moscou, où il a rencontré Vladimir Zelenski et Vladimir Poutine.

"Il ne sera possible de parvenir à la paix que si le président Trump poursuit son initiative de paix. Il a déjà négocié avec Zelenski, et il est temps de s'asseoir à la table des négociations avec le président russe. S'il parle au président russe, nous ferons un grand pas en avant et nous parviendrons peut-être à la paix, et sans cela, nous ne pouvons rien faire", a déclaré le Premier ministre hongrois.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Il a ajouté que l'Europe, tout comme les États-Unis, devrait également reprendre le dialogue avec la Russie. "Tôt ou tard, les Européens devront négocier avec le président Poutine. C'est inévitable. La question à laquelle les Européens doivent répondre est de savoir si nous voulons négocier avant que Trump et Poutine ne se rencontrent, ou si nous voulons négocier seulement après", a déclaré M. Orban.

Auparavant, le président américain Donald Trump avait dit jeudi 15 mai ne pas s'attendre à des progrès sur l'Ukraine tant qu'il n'aura pas rencontré son homologue russe Vladimir Poutine, qui ne s'est pas rendu aux pourparlers avec Kiev en Turquie.

