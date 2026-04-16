Le train à grande vitesse propulse un nouveau modèle urbain

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Photo : VNA/CVN

À l’échelle mondiale, les infrastructures de transport à grande vitesse ont toujours constitué un moteur de croissance accélérée. L’exemple de Shanghai est à cet égard édifiant : son PIB est passé de 136 milliards de dollars en 2006 à près de 815 milliards en 2025. Ce succès repose notamment sur un choix stratégique : l’investissement massif dans le rail à 350 km/h.

Le tournant s’est opéré en 2008 avec la mise en service de la ligne Pékin - Shanghai, qui a réduit un trajet de dix heures à moins de quatre heures. Cette dynamique a rapidement eu un impact sur le marché immobilier : à Shanghai, les prix sont passés de 17.000 yuans/m² avant les travaux à près de 100.000 yuans/m² après la mise en service. Un phénomène similaire s’observe au Japon avec le Shinkansen, où les prix autour des gares augmentent de 25 à 30% au cours des cinq premières années d’exploitation. En France, le développement du quartier de la Part-Dieu, à Lyon, a permis à la ville de se hisser parmi les cinq premières métropoles européennes en matière de développement durable, avec une hausse des prix immobiliers de 30 à 40% en seulement trois ans.

Photo : Vingroup/CVN

Ce levier stratégique concerne désormais le Vietnam, avec le lancement, le 12 avril, de la ligne Hanoï - Quang Ninh. Ce projet ouvre un nouveau chapitre de développement pour les quatre pôles de croissance du Nord : Hanoï, Bac Ninh, Hai Phong et Quang Ninh.

Bùi Van Khang, vice-président du Comité populaire provincial, a déclaré : ''Pour Quang Ninh, ce projet constitue un moteur stratégique permettant d’ouvrir de nouveaux espaces de développement et de renforcer sa position dans les dynamiques régionales. La connexion directe avec Hanoï grâce au train à grande vitesse fera de Quang Ninh un pôle de croissance majeur à l’est de la région''.

Une opportunité d'investissement sans précédent

Le terminus de cette ligne sera situé à la gare de Ha Long, au cœur de la méga-métropole Vinhomes Global Gate Ha Long. Selon l’expert Trân Xuân Luong, cette infrastructure ''rapproche'' le projet de la capitale, réduisant un trajet de plus de deux heures à seulement 23 minutes. À titre de comparaison, traverser Hanoï aux heures de pointe peut prendre jusqu’à 90 minutes.

Avec l’arrivée d’une ligne ferroviaire à 350 km/h, le modèle urbain TOD (Transit-Oriented Development) ouvre la voie à un scénario résidentiel autrefois jugé irréalisable : chaque matin, les habitants pourront rejoindre Hanoï pour travailler ou rencontrer des partenaires, avant de regagner, le soir, leur domicile au bord de la baie de Ha Long, classée au patrimoine naturel mondial. Un trajet fluide, apaisant et sans pollution, équivalant à la durée d’un simple café.

Photo : Vingroup/CVN

Lorsque la distance de 120 km est ainsi ''compressée'' en 23 minutes, les résidents bénéficient d’un privilège inédit : maîtriser leur temps tout en choisissant leur cadre de vie. Celui-ci ne se limite plus à un emplacement privilégié ou à des équipements modernes, mais intègre également une dimension de bien-être, une profondeur culturelle et une durabilité permettant sa transmission aux générations futures. Dès lors, Vinhomes Global Gate Ha Long ne se présente pas seulement comme un mégaprojet immobilier, mais comme le symbole d’un ''nouveau Hanoï'' au bord da la baie patrimoniale.

''Grâce à ses atouts naturels et, à l’avenir, à des avancées majeures en matière d’infrastructures de transport, le marché immobilier de Quang Ninh en général et de Ha Long en particulier se trouve face à une opportunité en or : attirer à la fois les flux touristiques et une nouvelle vague de résidents et d’investisseurs en provenance de Hanoï'', souligne le Dr. Trân Xuân Luong.

Sur le plan de l’investissement, la grande vitesse constitue un levier déterminant pour renforcer l’attractivité de cette mégacité de 6.200 ha sur la carte immobilière régionale.

Dans un marché de plus en plus sélectif, le projet offre une perspective de valorisation durable, adossée à une infrastructure concrète. Comme le souligne Hô Chi Thanh, de Dông Tây Land, sa valeur est également portée par la proximité immédiate de la baie de Ha Long, désormais ''à portée de vue'' des habitants de la capitale.

Minh Quân/CVN