Taxes sur les carburants ramenées à 0% à compter du 16 avril

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|À une station-service à Cân Tho (Sud).
|Photo : VNA/CVN
L’Agence de surveillance et de développement du marché intérieur, relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, a annoncé la publication du document n° 1088/TTTN-XD, daté du 15 avril, officialisant l’entrée en vigueur de cette mesure fiscale.
Ainsi, la taxe environnementale sur l'essence (hors éthanol), le diesel, le kérosène, le mazout et le carburant d'aviation est désormais fixée à 0 dông par litre. Ces produits ne sont plus soumis à la déclaration ni au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), tout en restant éligibles à la déduction de la TVA en amont.
Par ailleurs, le taux de la taxe d’accise sur l’ensemble des catégories d’essence est également ramené à 0%.
VNA/CVN