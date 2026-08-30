Le trafic sur les autoroutes Nord-Sud bondit de près de 60% pendant les jours fériés

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|Malgré la forte hausse du trafic, la circulation sur les autoroutes est globalement restée fluide.
|Photo : VNA/CVN
Le 29 août, premier jour des cinq jours de congé de la Fête nationale du 2 septembre, les 15 tronçons ont enregistré 321.776 véhicules, en hausse de 57,4% par rapport au 27 août, témoignant d’une demande toujours élevée de déplacements sur l’axe autoroutier Nord-Sud.
Malgré la forte hausse du trafic, la circulation sur les autoroutes est globalement restée fluide. Le système de télépéage sans arrêt (ETC) a fonctionné de manière stable et rapide, permettant aux véhicules de franchir les postes de péage sans arrêt ni attente et contribuant ainsi à maintenir la fluidité du trafic durant le pic de déplacements du début des congés de la Fête nationale du 2 septembre.
Parallèlement, le système de transport intelligent ITS a continué de soutenir la surveillance et la gestion du trafic. Les données des caméras et des équipements de surveillance sont transmises au centre de contrôle pour suivre la circulation, tandis que les panneaux à messages variables (VMS) fournissent des informations, des alertes et des conseils permettant aux usagers d’adapter leur itinéraire.
Le DRVN prévoit que la circulation restera intense jusqu'à la fin des vacances, en particulier sur les tronçons reliant Hanoï et Hô Chi Minh-Ville aux provinces et zones touristiques. Afin de garantir des déplacements sûrs tout au long de cette période de pointe, les services de gestion continuent de surveiller le réseau et de collaborer avec les forces de l'ordre.
|Passagers dans un gare routière à Hanoï, le 29 août, premier jour des cinq jours de congé de la Fête nationale du 2 septembre.
|Photo : VNA/CVN
Enfin, les usagers sont invités à vérifier leur véhicule avant le départ, à maintenir un solde suffisant sur leur compte de péage, à suivre les informations affichées sur les VMS, à respecter les limitations de vitesse et à maintenir une distance de sécurité sur l’autoroute.
VNA/CVN