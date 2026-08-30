Hanoï accélère ses grands projets à l’occasion de la Fête nationale

À l’occasion de la Fête nationale (2 septembre), Hanoï prévoit d’inaugurer ou d’ouvrir techniquement à la circulation onze projets et de lancer les travaux de cinq autres, principalement consacrés aux transports, à la lutte contre les inondations et au développement urbain.

>> Le Vietnam accélère son entrée dans une nouvelle ère

>> Le dirigeant Tô Lâm préside la cérémonie du 81e anniversaire de la Fête nationale

>> Les projets majeurs lancés et inaugurés à l’approche de la Fête nationale

Photo : Bao Nhân dân/CVN

Le Comité du Parti de la ville de Hanoï vient de dévoiler une liste de 16 ouvrages et projets devant être mis en œuvre à l’occasion de la Fête nationale du 2 septembre. Le programme comprend onze projets à inaugurer ou à ouvrir techniquement à la circulation, ainsi que cinq projets dont les travaux doivent être lancés.

Parmi les principaux ouvrages concernés figure le projet de construction du boulevard périphérique n°1, sur le tronçon reliant Hoàng Câu à Voi Phuc. Ce segment constitue la dernière section du projet du boulevard périphérique n°1.

À la même occasion, la capitale prévoit également de mettre en service les principaux ouvrages relevant d’un groupe de dix projets d’investissement public urgents consacrés au drainage et à la lutte contre les inondations. Leur investissement total s’élève à environ 5.600 milliards de dôngs.

Ces projets sont concentrés dans plusieurs bassins versants et zones régulièrement touchés par les inondations, notamment Tô Lich - Tà Nhuê, l’avenue Thang Long, l’Ouest du lac de l’Ouest, la zone de la Diplomatie (Ngoai giao doàn), Ciputra et la rue Vo Chi Công.

La liste comprend également les bassins d’inondation de Phú Dô, Yên Nghia 1, Yên Nghia 2, Thuy Phuong 2 et Dông Bông 2.

La mise en service simultanée de ces principaux ouvrages devrait renforcer les capacités de stockage et d’évacuation des eaux, contribuant ainsi à réduire la profondeur et la durée des inondations dans de nombreuses zones, en particulier lors de fortes pluies.

Deux projets ferroviaires nationaux

Parmi les cinq projets dont le lancement des travaux est prévu, le secteur routier comprend la deuxième composante du projet de construction du boulevard périphérique n°3,5, sur le tronçon reliant Phúc La - Van Phú à l’autoroute Phap Vân - Câu Gie.

Photo : Vietnamnet/CVN

Ce projet vise à achever progressivement le boulevard périphérique n°3,5 et à améliorer les connexions entre les zones occidentales et sud-ouest de la capitale et la porte d’entrée sud de Hanoï.

Le programme comprend également deux projets ferroviaires nationaux.

Le premier concerne la ligne ferroviaire existante Hanoï - Hô Chi Minh-Ville, sur le tronçon Phú Xuyên - Ngoc Hôi. Le projet est associé à la construction de la nouvelle gare de Thuong Tin ainsi que du Centre national de gestion du transport ferroviaire.

Longue d’environ 26,5 km, cette section s’inscrit dans le processus de réorganisation du nœud ferroviaire situé au sud de Hanoï.

Le deuxième projet porte sur la ligne ferroviaire nationale de la ceinture Est, sur le tronçon Ngoc Hôi - Kim Son situé sur le territoire de Hanoï. Cette ligne reliera le nœud ferroviaire de Ngoc Hôi aux réseaux ferroviaires de l’Est et du Nord, facilitant progressivement le transfert des fonctions du réseau ferroviaire national hors du centre urbain.

Les deux autres projets concernent l’investissement, la rénovation et la valorisation de la zone du lac de l’Ouest, ainsi que la construction d’une voie paysagère longeant le lac selon le modèle du partenariat public-privé (PPP), sous contrat de construction-transfert (Build-Transfer Contract, en anglais).

Le dernier projet porte sur la création d’une zone urbaine multifonctionnelle dans les communes de Binh Minh et Tam Hung.

Le projet consacré à la zone du lac de l’Ouest devrait être retenu comme site principal pour l’organisation de la cérémonie de lancement et d’inauguration des ouvrages à l’occasion de la Fête nationale du 2 septembre.

Hông Anh/CVN



