La Miss Monde passe une semaine à Sa Pa, puis découvre la capitale Hanoï

Durant sept jours complets à Sa Pa, dans la province montagneuse de Lào Cai, Vanessa Ponce de León - Miss Monde 2018 s’est totalement immergée dans le quotidien des populations locales. Elle a arpenté les marchés traditionnels, contemplé les étendues de rizières dorées et exploré des hameaux reculés afin d'observer les savoir-faire ancestraux liés au tissage et à la technique minutieuse du dessin à la cire d’abeille.

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Photo : NVCC/CVN

Récemment, Vanessa Ponce de León, couronnée Miss Monde 2018, a partagé un album de souvenirs de son périple à Sa Pa et dans la capitale, suscitant un vif engouement sur les réseaux sociaux.

À travers les clichés publiés, la globe-trotteuse dévoile son quotidien au sein d'un hébergement familial, niché au cœur des rizières et face aux sommets majestueux qui caractérisent les paysages de Sa Pa.

La jeune femme a résidé une semaine entière à Lào Cai, marquant durablement les esprits de ses hôtes, notamment la famille de Dang Lam Ngoc, gérante du homestay H'mong House situé dans la commune pittoresque de Ta Van.

Selon Lam Ngoc, la simplicité et la joie de vivre de Vanessa demeurent des souvenirs précieux pour l'ensemble de son foyer.

Dès leur première entrevue, la propriétaire a été frappée par la haute stature de la visiteuse, mesurant 1,73 m, ainsi que par son visage rayonnant et juvénile.

L'ancienne reine de beauté a posé ses valises à Sa Pa le 17 août, après avoir effectué une réservation par courrier électronique une semaine auparavant.

"Vanessa m’a indiqué qu’elle avait été couronnée Miss Monde. Comme j’étais très occupée par mon activité professionnelle, je n’y ai pas prêté beaucoup d’attention. Mon mari et moi n’avions pas non plus imaginé qu’une Miss choisirait un hébergement aussi abordable", a raconté Ngoc.

Photo : NVCC/CVN

Dans un premier temps, l'illustre voyageuse a occupé une chambre modeste au sein d'une habitation traditionnelle sur pilotis, facturée à 400.000 dôngs la nuit, avant de s'installer dans un bungalow privatif offrant un panorama exceptionnel sur la nature environnante.

Pendant son séjour, Vanessa partageait les repas de la famille d'accueil. Si son premier repas matinal se composait de pain, elle s'est rapidement ouverte aux plats traditionnels tels que la soupe de légumes ngót (Katuk), le poisson séché, le riz gluant cuit en tube de bambou, la herbe diếp cá (Houttuynia cordata) et le potage de tomates. Le soir, elle appréciait particulièrement les fondues et les spécialités de poulet aux saveurs caractéristiques du Nord-Ouest vietnamien.

"Vanessa peut manger tous les plats comme les Vietnamiens. Elle parle volontiers de sa vie au Mexique, ce qui fait que notre famille ne ressent pas de distance avec cette personnalité connue", a confié Ngoc.

Chaque journée était l'occasion pour elle de parcourir les sentiers pédestres pour s'imprégner des traditions locales. Arborant des tenues aux teintes vives pour ses photographies, elle s'est montrée particulièrement curieuse face aux métiers à tisser et aux motifs tracés à la cire d'abeille.

Photo : NVCC/CVN

La météo clémente de cette période a offert à Sa Pa des ciels voilés de brume légère et des rayons de soleil traversant les vallées verdoyantes.

Grâce à la douceur du climat montagnard, la visiteuse a pleinement profité de la sérénité des lieux, allant jusqu'à emprunter un scooter pour se rendre au marché ethnique hebdomadaire et observer l'effervescence des étals.

"Vanessa aime se promener à pied pour admirer les rizières en terrasses aux épis dorés. Elle est particulièrement passionnée par la découverte des techniques utilisées par les habitants pour fabriquer des bijoux et des objets artisanaux traditionnels", a souligné Lam Ngọc.

Séduite par la beauté sauvage de Sa Pa ainsi que par l'accueil chaleureux des montagnards, la jeune femme envisage déjà de revenir l'année prochaine.

"Au bout d’une semaine, nous étions devenus aussi proches que de vieux amis. Sa façon de parler, de se comporter et de manger nous a tous surpris, car elle est très simple, naturelle et sincère", a-t-elle raconté.

De retour dans la métropole hanoienne, la voyageuse a savouré un bol de pho gà (souple de nouilles à la viande de poulet) dans les ruelles historiques du Vieux Quartier, goûté au célèbre bún chả, siroté un thé glacé traditionnel et expérimenté la circulation locale à l'arrière d'une moto-taxi pour s'imprégner de l'ambiance urbaine.

Dans une capsule vidéo dédiée à son exploration vietnamienne, Vanessa a déclaré : "L’une des choses merveilleuses de la vie est de pouvoir conduire une moto dans les rues du Vietnam et de se fondre dans un rythme de vie à la fois mystérieux, fascinant et magnifique."

En flânant à travers les différents quartiers de la capitale, elle a immortalisé l'alchimie unique entre le patrimoine architectural séculaire et le dynamisme de la vie moderne.

Photo : NVCC/CVN

Le charme intemporel de Hanoï se révèle non seulement à travers ses monuments emblématiques, mais aussi dans les scènes spontanées du quotidien.

Elle a d'ailleurs témoigné d'un vif intérêt pour la culture locale du café et des boissons de rue, s'installant volontiers sur les typiques tabourets en plastique pour déguster un thé rafraîchissant tout en observant les passants.

Thu Huong/CVN