Des feux de brousse menacent vendredi 9 janvier des dizaines de villes dans le Sud-Est rural de l'Australie, ont affirmé les pompiers, précisant que des vents chauds attisent des " conditions catastrophiques" dans cette région extrêmement sèche.

Les températures devraient dépasser 40°C dans certaines zones, créant les circonstances météorologiques les plus propices aux feux de brousse depuis les immenses incendies de l'"été noir" de la fin 2019 au début 2020.

"Les conditions étaient extrêmes hier. Elles sont catastrophiques aujourd'hui", a averti Jason Heffernan, chef des pompiers de l'Etat de Victoria au sein de la Country Fire Authority, l'autorité chargée de la lutte contre les incendies.

L'un des feux les plus destructeurs a déjà ravagé quelque 28.000 ha à environ 150 km au nord de Melbourne.

Des dizaines de hameaux ont du évacuer dans l'État de Victoria.

"Les habitants de l'État de Victoria doivent se préparer à subir davantage de pertes matérielles, voire pire", a alerté Jason Heffernan.

Certains habitants ont déjà "perdu leurs moyens de subsistance, leurs hangars de tonte, leur bétail, c'est tout simplement épouvantable", a décrit le capitaine des pompiers locaux, George Noye, à la chaîne nationale ABC.

"Mais heureusement, pour l'instant, nous ne comptons aucun mort", a-t-il précisé.

Des photos prises en début de semaine montrent le ciel nocturne teinté d'une lueur orange, au moment où les flammes ravageait la brousse.

Un autre incendie a été si intense qu'il a provoqué un orage localisé, ont indiqué les pompiers.

Des millions de personnes dans les deux États les plus peuplés d'Australie, Victoria et Nouvelle-Galles du Sud, maintiennent un état d'alerte maximale, y compris à Sydney et Melbourne.

Le climat australien s'est réchauffé en moyenne de 1,51°C depuis 1910, indiquent les chercheurs. Ce changement a entraîné une augmentation de la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes, dans les terres comme en mer.

L'Australie reste l'un des plus grands producteurs et exportateurs mondiaux de gaz et de charbon, deux combustibles fossiles responsables du réchauffement climatique.

