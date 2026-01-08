La tour Montparnasse fermée au public le 31 mars avant des travaux de rénovation

La tour Montparnasse sera vidée de ses occupants et fermée au public le 31 mars, avant de vastes travaux de rénovation qui devraient commencer en 2026, a indiqué le 7 janvier Frédéric Lemos, représentant d'un copropriétaire de l'édifice, lors d'une réunion à l'Hôtel de Ville.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Les copropriétaires ont voté, le 19 décembre, à 99,5% une décision autonome de fermer la tour au public au 31 mars, après que les deux préfectures d'Île-de-France et Paris ont suggéré d'accélérer" le projet de rénovation, a-t-il déclaré.

Dans un courrier du 14 novembre, les deux préfectures avaient demandé "la fermeture rapide du bâtiment au public" en raison notamment de présence d'amiante, et ce "au plus tard au début de l'année 2026".

Les travaux commenceront "probablement après l'été", a ajouté Frédéric Lemos en marge de la signature d'un protocole avec la mairie de Paris pour lancer le projet de restructuration du centre commercial Maine Montparnasse, accolé à la tour.

L'édifice de bureaux de 210 mètres de haut doit être métamorphosé en tour vitrée, accueillant un hôtel, des commerces et des services, et surmonté d'une serre agricole. Un projet à plus de 600 millions d'euros qui devrait être réalisé en quatre ans.

L'immeuble de bureaux "CIT", tout proche, doit aussi être rénové. Ses travaux commenceront aussi cette année, pour au moins deux ans, a assuré Frédéric Lemos.

Quant au centre commercial et à la dalle qui lit les différents bâtiments de cet îlot, ils seront déconstruits à 18% pour recréer un "espace ouvert, traversant, vivant, végétalisé", selon la mairie de Paris.

De nouveaux immeubles "aux dimensions haussmanniennes" verront le jour autour d'une place centrale et abriteront commerces, bistrots, services, bureaux, logements étudiants, ainsi que des "toitures sportives".

L'architecte Renzo Piano, qui a pensé le projet, a voulu rester dans la "sobriété": "on garde la matrice du bâtiment, on coupe là où il faut couper pour ouvrir, mais pas trop".

Le "rez-de-chaussée est essentiel" pour lui et se veut ouvert et transparent sur les rues alentours.

La maire de Paris, Anne Hidalgo, s'est réjouie de l'avancée concrète du projet. "Le centre commercial déclinait d'année en année (...) ce n'était plus acceptable, ce n'était pas possible que je laisse - pardonnez-moi l'expression - cette verrue à mes successeurs", a-t-elle affirmé.

La tour Montparnasse est détenue par un peu moins de trente investisseurs, dont le plus important est LFPI (La Financière Patrimoniale d'Investissement). L'entreprise Séché Environnement, l'assureur Axa, la mutuelle MGEN ou encore l'homme d'affaires Xavier Niel, via sa société NRS représentée par Frédéric Lemos, font aussi partie des copropriétaires.

Une trentaine de copropriétaires détiennent le centre commercial et sa dalle. Le CIT était détenu par plus de 150 copropriétaires en 2015, un nombre qui a été réduit depuis.

AFP/VNA/CVN