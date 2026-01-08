Tempête Goretti : la Manche en vigilance rouge vent pour la nuit de jeudi à vendredi

Météo-France a annoncé placer la Manche en vigilance rouge vent dans la nuit de du 8 au 9 janvier en raison du passage de la tempête Goretti, qui entraînera des rafales atteignant 160 km/h sur le littoral.

>> Tempête hivernale : l'état d'urgence déclaré dans le sud de la Californie

>> États-Unis : des milliers de vols retardés ou annulés à cause de la météo

>> En Irak, de l'argile sur les dunes pour combattre les tempêtes de sable

Photo : AFP/VNA/CVN

Niveau d'alerte le plus élevé, la vigilance rouge correspond aux phénomènes dangereux d'intensité exceptionnelle, susceptibles de provoquer des dégâts importants avec des perturbations majeures et durables des fournitures de courant, des communications ou des transports.

En plus de cette mesure appliquée de 21h00 à 03h00, 29 départements du Nord-Ouest incluant ceux de l'Ile-de-France entreront progressivement en vigilance orange à partir de 16h00, précise le prévisionniste dans son dernier bulletin.

Le Calvados, la Seine-Maritime et la Somme seront en outre en vigilance orange vagues-submersion le 9 janvier au matin.

La tempête Goretti va suivre, selon l'organisme, "une trajectoire un peu plus sud qu'envisagé hier, occasionnant donc des vents tempétueux sur une large partie Nord-Ouest du pays".

Dans la Manche, des rafales sont prévues jusqu'à 150 à 160 km/h sur la côte et 130 à 140 km/h dans l'intérieur.

"Sur les départements en vigilance orange, les rafales attendues sont de l'ordre de 100 à 120 km/h dans l'intérieur des terres, et jusqu'à 130-140 km/h sur le littoral", est-il ajouté.

En région parisienne, "les rafales attendues sont de l'ordre de 90 à 100 km/h pour un épisode qui s'annonce durable, ces rafales pouvant se produire durant plusieurs heures", précise l'organisme.

Avant de frapper les côtes française, Goretti va traverser jeudi le Royaume-Uni, où les services météorologiques ont décrété des vigilances oranges vent pour la pointe Sud-Ouest en fin d'après-midi, avec des rafales pouvant atteindre localement 145 km/h, et neige dans le Centre de l'Angleterre et le Pays-de-Galles, avec des chutes jusqu'à 30 cm attendues en certains endroits.

Concernant l'épisode neigeux qui a perturbé une grande partie de la France depuis le 5 janvier, Météo-France ne maintient plus que trois départements en vigilance orange neige-verglas le 8 janvier: le Vaucluse jusqu'à 10h00 ainsi que la Savoie et la Haute-Savoie jusqu'à 18h00.

Dans les Alpes du Nord, l'organisme attend 10 à 20 cm en vallées intérieures.

AFP/VNA/CVN