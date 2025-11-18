Le sous-comité de l’organisation au service du XIVe Congrès du Parti se réunit à Hanoï

Le membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Trân Câm Tu, a présidé mardi 18 novembre une réunion du sous-comité de l’organisation au service du XIV e Congrès national du Parti afin de faire le point sur les préparatifs.

Lors de cette réunion, Lâm Thi Phuong Thanh, membre du Comité central du Parti et cheffe adjointe permanente du Bureau du Comité central, a présenté un rapport sur la coordination des préparatifs du XIVe Congrès national du Parti depuis la précédente réunion du sous-comité, le 24 octobre, ainsi que sur les activités des principaux groupes de travail.

Saluant le sens des responsabilités des agences et unités concernées, Trân Câm Tu, qui est également à la tête du sous-comité, les a exhortés à redoubler d’efforts pour mettre en œuvre le plan approuvé, suivre de près les conclusions du Politburo, garantir le plus haut niveau de qualité et de professionnalisme et mener à bien les missions des sept groupes de travail clés, car il ne reste qu’environ deux mois avant le congrès.

Il a insisté sur la nécessité de revoir et de finaliser le contenu des slogans du congrès, les présentations, l’organisation de l’accueil et du transport des délégués et invités nationaux et internationaux, ainsi que les préparatifs de la répétition générale.

Le Bureau du Comité central du Parti a été prié de collaborer avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme afin de garantir la finalisation des modèles de badges pour les délégués et les invités, ainsi que des autres documents nécessaires, avant le 20 décembre.

Concernant la décoration et la signalétique d’accueil du congrès à Hanoi, le membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti a globalement approuvé la proposition du Comité municipal du Parti. Il a également demandé à la ville de poursuivre sa coordination avec la Commission de l’information, de l’éducation et de la mobilisation des masses du Comité central du Parti et les organismes compétents afin de finaliser le plan de conception et d’installation.

Il a également souligné l’importance de garantir une sécurité absolue avant, pendant et après le congrès, et a fixé des échéances pour l’exécution des tâches par les organismes concernés. Il a insisté sur le fait que le protocole et les dispositions logistiques devaient être appliqués avec rigueur, conformément au calendrier prévu pour novembre et décembre 2025.

Les membres du sous-comité ont été invités à faire preuve d’un sens aigu des responsabilités, à suivre scrupuleusement le plan d’ensemble et les tâches qui leur ont été confiées, et à assurer une coordination efficace lors de la mise en œuvre.

